Ukrayna Gerilimi Artarken Putin Erdoğan’la Görüştü

Ukrayna Genelkurmay Başkanı da bugün yaptığı açıklamada, Rusya’yı bir dezenformasyon kampanyasıyla Ukrayna'yı itibarsızlaştırmaya ve Donbass bölgesinin doğusunda panik yaratmaya çalışmakla suçladı.

Putin ile Erdoğan’ın telofon görüşmesi, iki ABD savaş gemisinin Karadeniz’e çıkmak üzere Boğazlar’dan geçeceğine dair Türkiye’ye bildirimde bulunduğunun açıklanmasından sonra geldi. Rusya’nın son haftalarda Ukrayna sınırına asker yığması üzerine başta ABD olmak üzere Batılı devletler, Ukrayna’ya destek mesajları vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün telefonda görüştü. Kremlin’den gelen açıklamaya göre Putin görüşmede, Ukrayna'yı Donbass bölgesinin doğusunda "tehlikeli kışkırtıcı eylemlere" girişmekle suçladı. Türkiye’den gelen resmi açıklamada da iki liderin, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Rus Interfax haber ajansınını bildirdiğine göre Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Komçak, Kiev'in NATO ile askeri diyaloğu yoğunlaştırdığını ve ordunun NATO tatbikatları dahil olmak üzere tüm eğitim etkinliklerine katıldığını söyledi.

Komçak, "Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik seçimi, Rusya'nın nüfuz hakkı olmayan devletimizin egemenlik hakkıdır" dedi.

Reuters haber ajansına göre asker taşıyan onlarca gemi ve füze rampası, Ukrayna sınırındaki bir bölgede güney Rusya'dan geçen raylar boyunca sıralanan üstü açık vagonlara yerleştirilmiş şekilde bekletiliyor.

Bu hafta Reuters tarafından görüntülenen bir videodaki askeri teçhizatın Ukrayna sınırına yakın bir yerde konuşlandırılması, hem Kremlin'e hem de Rusya yanlısı ayrılıkçılara yakın bir kaynağa göre Rusya’nın bir güç gösterisi.

Reuters’a bilgi veren Donbass'taki ayrılıkçı liderlere yakın iki kaynak, ayrılıkçıların kontrol ettiği Donetsk kentinde çatışmaların arttığını söyledi ve Kiev, bu haftaki çatışmalarda beş askerinin öldürüldüğünü bildirdi. Ancak kaynağa ve ayrılıkçılara yakın olan iki kişiye göre askeri yığınak çatışmada büyük bir tırmanışın işareti değil. Kremlin'e ve ayrılıkçılara yakın kaynak, "Moskova bunu açık bir şekilde yapıyor, gündüzleri kasıtlı olarak tankları ortaya çıkarıyor. Savaşa bu şekilde hazırlanılmaz, bu sadece bir güç gösterisi" dedi.