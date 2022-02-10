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Ukrayna gerilimi: Rusya ve Belarus, ortak askeri tatbikatlara başlıyor

10.02.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yığılmasıyla başlayan gerilimin ardından Rusya ve Belarus, 10 gün sürecek ortak askeri tatbikatlara başlıyor.

Ukrayna gerilimi: Rusya ve Belarus, ortak askeri tatbikatlara başlıyor

Rusya, Belarus'taki tatbikatların bölgedeki "ciddi durum" nedeniyle "beklenenden daha büyük" olacağını söyledi. Yaklaşık 30 bin Rus askerinin tatbikatlara katılması bekleniyor.

Beyaz Saray, tatbikatları Ukrayna ile yaşanan gerilimi "yükseltecek bir eylem" olarak nitelendirdi.

Ukrayna ise tatbikatı "psikolojik baskı" olarak tanımladı.

Rusya, sınır bölgesine 100 binden fazla asker yığmasına rağmen, Ukrayna'nın işgal edileceği yönündeki iddiaları ısrarla reddediyor.

Ancak ABD de dahil olmak üzere bazı Batılı ülkeler, Rus birliklerinin her an Ukrayna'ya saldırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Öte yandan Perşembe günü Avrupa genelinde anlaşmazlığın çözümü üzerine diplomatik görüşmeler planlanıyor.

Ortak tatbikatları "ciddi" olarak nitelendiren bir Kremlin sözcüsü, Rusya ve Belarus'un "benzeri görülmemiş tehditlerle karşı karşıya olduğunu" söyledi.

Rusya'nın Avrupa Birliği Büyükelçisi Vladimir Chizhov ise, BBC'ye yaptığı açıklamada, kendisinin Ukrayna krizinde gerilimin hala diplomatik yollarla düşürülebileceğine dair inanca sahip olduğunu söyledi.

Chizhov, şu anda Belarus'ta bulunan Rus birliklerinin tatbikatlardan sonra daimi üslerine döneceklerini ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise "Askeri tatbikatlara baktığımızda, bunun gerilimi azaltacağını değil, aksine artıracağını görüyoruz" dedi.

Estonya Savunma Bakanlığı Danışmanı Kristo Enn Vaga, BBC'ye yaptığı açıklamada durumun çok ciddi olduğunu belirtti:

"Bu durum ve Rusya ve Belarus arasındaki ilişki Estonya, ve diğer Baltık Devletleri için çok endişe verici. Ukrayna'nın bu durumda sadece Rusya ile olan sınırını değil, Belarus ile olan sınırını da izlemek zorunda kalacak."

Rusya, 2014 yılında Ukrayna'nın güneyindeki Kırım bölgesini ilhak etmişti. O tarihten bu yana Rus destekli ayrılıkçıların kontrol ettiği Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar devam ediyor. Bu çatışmalarda en az 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Rus lider Vladimir Putin'in sıkı bir müttefiki. 2020 yılındaki tartışmalı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ülke çapında çıkan büyük protestolarda Kremlin, Lukaşenko'yu desteklemişti. Batılı ülkeler ise Lukaşenko lehine şaibelerin olduğuna inandığı seçimlerin ardından Belarus'a yaptırımlar uygulamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Belarus Rusya Ukrayna
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