Ukrayna Güçleri Severodonetsk'te Direniyor

Rus güçleri Ukrayna'nın doğusundaki sanayi kenti Severodonetsk'in içlerine kadar ilerledi ancak Ukrayna güçleri, Rus işgalinin 100'üncü gününe girdiği bugün direnişlerini sürdürmeye devam etti.

Bratislava'da düzenlenen bir güvenlik konferansına katılan Ukrayna Savunma Bakanı Oleskiy Reznikov, birliklerinin bu hafta Amerika ve İngiltere tarafından söz verilen yeni ve ileri füze sistemleri HIMARS ve MLRS'yi kullanabilmek için Avrupa'da eğitim almakta olduklarını belirtti. Kiev, bu silahların gelecek haftalarda savaşın ivmesini kendi lehine değiştirmesini umuyor.

Washington bu hafta, Ukrayna'nın roketleri kullanmaya başlayabilmesi için yaklaşık üç haftalık bir eğitim gerektiğini kaydetmişti. Eğitimin ardından sistemlerin Rusya'nın arka ikmal hatlarını vurmak ve ön cephedeki topçu ateş gücü avantajını ortadan kaldırmak için kullanılabileceğini belirtmişti.

“Ukrayna güçleri Severodonetsk’te ilerleme kaydetti”

Rusya'nın birkaç saat içinde kazanmayı umduğu Ukrayna savaşı üç aydan uzun süredir devam ediyor ve bu süreçte Moskova başkent Kiev'den uzaklaşarak saldırılarının yönünü ülkenin doğusuna çevirmek zorunda kaldı.

Reuters haber ajansı Severodonetsk kentine dün erişti ve Ukrayna güçlerinin hala kentin bir bölümünü ellerinde tuttuğunu doğruladı.

Rus güçleri ülkenin doğusundaki küçük bir sanayi kenti olan Severodonetsk'e doğru ilerlemeye geçen hafta başlamıştı. Burası Rusya'nın Donbas'ı oluşturan ayrılıkçı iki bölgeden biri olan Luhansk'ı alabilmesi için stratejik önem taşıyor.

Savunma Bakanı Reznikov, Ukrayna güçlerinin kentte gece saatlerinde bazı ilerlemeler kaydettiklerini ancak ayrıntı vermek için henüz erken olduğunu söyledi.

Ukrayna’nın beşte biri Rus kontrolu altında

Rusya Mart ayında Ukrayna'nın kuzeyinden çekilmek zorunda kalsa da şu anda hala ülkenin beşte birini elinde bulunduruyor. Bu bölgelerin yarısını 2014'te ilhak ettiği topraklar ve diğer yarısınıysa 24 Şubat'tan itibaren sürdürdüğü işgalde ele geçirdiği yerler oluşturuyor.

Son haftalarda doğuya yönelen geniş kapsamlı Rus saldırısı, her iki taraf için de savaşın en ölümcül aşamalarından birini oluşturdu. Moskova, Ukrayna güçlerini Luhansk ve Donetsk eyaletlerinde küçük bir alana sıkıştırarak yavaş ancak istikrarlı bir ilerleme kaydetmiş durumda. Rusya şimdiye kadar bu bölgeleri kuşatmayı ise başaramadı.

Donetsk valisinden silah çağrısı

Donetsk valisi bugün Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada bölgenin Rus saldırısı karşısında hızlı şekilde düşmeyeceğini ancak taarruzu uzak tutmak için dünyanın daha fazla silah tedarik etmesi gerektiğini belirtti.

Vali Pavlo Kirilenko, Rus birliklerinin Donetsk bölgesinde Ukrayna'nın kontrolundaki en büyük ikinci şehir olan Sloviansk'ın sadece 15 km kuzeyinde bulunduklarını söyledi. Donetsk ve komşu Luhansk bölgelerini ele geçirmek, Rusya için önemli bir askeri hedef.

Kirilenko, Rusya'nın Luhansk bölgesinin tam kontrolunu ele geçirmeye yakın olmasına rağmen, Donetsk bölgesinin yüzde 50'den azının hala Ukraynalılar'ın elinde olduğunu belirtti.

Kiev'in umudu gelecek aylarda topraklarını geri almak

Öte yandan Kiev ise Rusya'nın ilerlemesinin Rus birliklerinin tükenmesiyle sonuçlanmasını ve gelecek aylarda topraklarını karşı saldırıyla geri almayı umuyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı konuşmada ABD'nin son olarak Ukrayna'ya aralarında füze sistemlerinin de bulunduğu 700 milyon dolarlık silah paketi açıklamasının ardından yabancı ülkelerden daha fazla silah beklentisinde olduklarını söyledi.

Zaporijya nükleer santrali için ''güvenlik tehdidi'' uyarısı

Öte yandan Rusya işgali altındaki topraklarda yer alan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali yedek parça sıkıntısı çekiyor. Ukrayna'nın askeri istihbarat dairesi, bu durumun operasyonların güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya bölgesindeki santral 24 Şubat'ta başlayan işgalden hemen sonra işgal edilmişti. Ancak tesis hala Ukraynalı teknisyenler tarafından işletiliyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbaratı birimi tarafından yapılan açıklamada tesisin, tüm kişisel eşyaları ve telefonları işgalle birlikte ellerinden alınan personel tarafından bir hafta süren rotasyonlarla işletildiği belirtildi.

Sovyetler Birliği Ukraynası'nda Kiev'in kuzeyindeki Çernobil nükleer santrali 1986'da dünyanın en büyük nükleer kazasına sahne olmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (IAEA) bugün Çernobil'e düzenlediği 3 günlük bir ziyareti tamamladı.

Kurumdan yapılan açıklamada IAEA Başkanı'nın ülkenin güneyindeki bu bölgede önemli nükleer güvenlik, güvenlik ve koruma faaliyetleri yürütmek üzere bir IAEA misyonu düzenleme çabalarını sürdürdüğü belirtildi.

Rus askerlerinin cinsel saldırıda bulunduğu iddialarına soruşturma

Ukrayna polisi, Rus askerleri tarafından Ukraynalı sivillere cinsel saldırıda bulunulduğuna dair suçlamaları inceleme altına alıyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından toplamda 50 şikayetin incelendiği ve 16 adli soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Ukrayna, uluslararası ortaklar ve Birleşmiş Milletler insan hakları ofisiyle birlikte, Rus işgalinin Şubat ayında başlamasından bu yana Ukrayna'da cinsel şiddet de dahil olmak üzere işlenen potansiyel savaş suçlarını araştırıyor.

Moskova ise savaş suçu işlediği ya da binlerce kişinin ölümüne, çoğu çocuk ve kadın milyonların ise yerlerinden olmasına neden olan savaşta sivilleri hedef aldığı suçlamalarını reddediyor.

Polis tarafından açılan 16 soruşturmanın 13'ünün Rusya'nın savaşın ilk haftalarında terk ettiği Kiev bölgesinden olduğu bildirildi.

