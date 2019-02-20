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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı: "Rusya seçimlerde karışıklık çıkarmayı planlıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 16:39 | Son Güncelleme

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Viktor Kononenko, Rusya’nın 31 Mart tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkede karışıklık çıkarmaya hazırlandığını söyledi.Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Viktor Kononenko, 31 Mart’ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında açıklamada bulundu.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Viktor Kononenko, Rusya’nın 31 Mart tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkede karışıklık çıkarmaya hazırlandığını söyledi.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Viktor Kononenko, 31 Mart’ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında açıklamada bulundu. Kononenko, SBU’nun, Ukrayna’da yapılacak seçimler sırasında ülkede karışıklık çıkarmayı planlayan ve Rus gizli servisi tarafından kontrol edilen bir grubun tespit edildiğini duyurdu.
Kononenko, Rus gizli servisleri tarafından kontrol edilen “Beyaz Başlıklılar” adlı radikal grubun, seçimlerin ilk turundan sonra Ukrayna genelinde devlet binalarını işgal etmeyi, kitlesel protesto düzenlemeyi ve sokak çatışmaları çıkarmayı planladıklarını iddia etti.
“Beyaz Başlıklılar” adlı grubun liderlerinden Yevgeniy Morinets’in gözaltına alındığını bildiren SBU Başkan Yardımcısı, Rusya tarafından desteklendiği öğrenilen bu kişinin, Ukrayna’da 31 Mart seçimleri günü “Meydan protestoları” başlatma hazırlığında olduğunu bildirdi.

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