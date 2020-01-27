Ukrayna Güvenlik ve Savunma Kurulu’ndan 'koronavirüs' toplantısı

Deniz BERKTAY/KIEV, (DHA)- Ukrayna Güvenlik ve Savunma Kurulu, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüsünün (2019-nCoV) ülkede görülme ihtimaline karşı olağanüstü toplantı yaptı, alınacak tedbirler görüşüldü.

Halen İsviçre’de bulunan Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin talimatıyla bugün gerçekleştirilen olağanüstü Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu toplantısında, koronavirüsünün Ukrayna’ya gelme ihtimaline karşı, bakanlıkların almaları gereken tedbirler ele alındı. Toplantıda, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na, vatandaşlara bir süre Çin Halk Cumhuriyeti’ne gitmeme konusunda uyarıda bulunma talimatı verilirken, Ukrayna Sağlık Bakanlığı’na, bu virüsün dünyada ve ülkedeki yayılma durumu ile ilgili olarak günlük raporları kamuoyuna sunması, Maliye Bakanlığı’na da sağlık kuruluşlarına gereken tıbbi malzemeler için parasal kaynak sağlaması talimatı verildi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, ülkede henüz koronavirüs rastlanmadığı bildirilmişti.

