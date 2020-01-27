HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna Güvenlik ve Savunma Kurulu’ndan 'koronavirüs' toplantısı

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Kurulu’ndan 'koronavirüs' toplantısı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Kurulu, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüsünün (2019-nCoV) ülkede görülme ihtimaline karşı olağanüstü toplantı yaptı, alınacak tedbirler görüşüldü.

Deniz BERKTAY/KIEV, (DHA)- Ukrayna Güvenlik ve Savunma Kurulu, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüsünün (2019-nCoV) ülkede görülme ihtimaline karşı olağanüstü toplantı yaptı, alınacak tedbirler görüşüldü.
Halen İsviçre’de bulunan Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin talimatıyla bugün gerçekleştirilen olağanüstü Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu toplantısında, koronavirüsünün Ukrayna’ya gelme ihtimaline karşı, bakanlıkların almaları gereken tedbirler ele alındı. Toplantıda, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na, vatandaşlara bir süre Çin Halk Cumhuriyeti’ne gitmeme konusunda uyarıda bulunma talimatı verilirken, Ukrayna Sağlık Bakanlığı’na, bu virüsün dünyada ve ülkedeki yayılma durumu ile ilgili olarak günlük raporları kamuoyuna sunması, Maliye Bakanlığı’na da sağlık kuruluşlarına gereken tıbbi malzemeler için parasal kaynak sağlaması talimatı verildi.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, ülkede henüz koronavirüs rastlanmadığı bildirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
27 Ocak Amerikan Basınından Özetler27 Ocak Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin ardından Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede!

Elazığ depreminin ardından Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Korkutan Koronavirüs açıklaması: Bir hafta içinde...

Korkutan Koronavirüs açıklaması: Bir hafta içinde...

Fantezi oyuncağını bilezik sanıp arkadaşına hediye etti!

Fantezi oyuncağını bilezik sanıp arkadaşına hediye etti!

17. kattan düşüp arabaya çakıldı!

17. kattan düşüp arabaya çakıldı!

Yeni doğmuş bebeğe votka içiren anne-babaya tepki yağıyor!

Yeni doğmuş bebeğe alkol içirdiler!

Afganistan'da uçak düştü!

Afganistan'da uçak düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.