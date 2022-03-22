Ukrayna halkı savaşırken ünlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Ukrayna'nın en zengin adamlarından biriyle evli olan Anastasia Kotvitska, milyonlarca sterlinlik serveti ile bir mülteci geçiş noktasından ülkeyi gizlice terk etmeye çalışırken yakalandı.

Medyaya yayılan çarpıcı bir fotoğraf, şüpheli nakit akışındaki şoke eden para miktarını da gösteriyor.

Kiev basınının haberlerine göre, konuya ilişkin bir ceza davası açıldı.

MYNET - DIŞ HABER



YALANLADILAR

Bir zamanlar Ukrayna'nın en zengin milletvekili olan Kotvitsky, eşinin doğum yapmak için ülkeyi terk ettiğini söyledi, ancak 28 milyon dolar ve 1.3 milyon euro taşıdığı yönündeki haberleri yalanladı.

Sosyal medya hesabını kapatmadan önce, "Bütün param Ukrayna bankalarında, hiçbir şey almadım" dedi.

24 yaşındaki kızı Violetta da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın "sahte ve söylenti" olduğu belirtti.

PARANIN MİKTARI NET DEĞİL

Kotvitska ise, sınırdaki olay hakkında yorum yapmadı.

Obozrevatel gazetesinin iddiasına göre, Macar gümrük memurları tarafından Vilok kontrol noktasında fark edilen büyük nakit meblağı açıklanmadı. Ancak daha sonra, Kotvitska parayı bir AB ülkesi olan Macaristan'a getirdiğini doğruladı.

RÜŞVETÇİLERE SORUŞTURMA

Ukrayna'da, servetlerini yurtdışına götürmek isteyen zengin seçkinler konusunda büyük bir hassasiyet var.

Şimdi, ülke dışına nakit akışına göz yumulduğu iddia edilen Transkarpatya bölgesindeki sınır muhafızları hakkında cezai soruşturma çağrısı yapılıyor.

Kotvitska davasını ortaya çıkaran Kievli işadamı Seyar Khushutov, gümrük memurları tarafından nakit paranın ülke dışına çıkmasını sağlayan bir rüşvet tarifesi olduğunu söyledi.

Bu yasadışı ödemeler, başvuranın sahip olduğu meblağa ve düzeyine bağlı olarak “yüzde 3 ila 7,5 arasında” değişiyor.

“Diğer batı bölgelerinde durum daha iyi değil. Bunu yapan gümrük memurlarının ve sınır muhafızlarının isimleri kimi çevrelerde çok iyi biliniyor” dedi.

