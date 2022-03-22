HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna halkı savaşırken ünlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Ukrayna halkı savaşırken ünlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktı

22.03.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tanınmış bir Ukraynalı işadamı ve politikacı olan 52 yaşındaki eski milletvekili Igor Kotvitsky'nin göz alıcı eşi, AB'ye giden bir mülteci sınırını geçerken on milyonlarca sterlin nakit ile yakalandığı iddia edildi. Macaristan sınırından geçmeye çalışan genç kadın gümrükte yüklü miktarda ABD doları ve Euro taşıyordu.

Ukrayna halkı savaşırken ünlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Ukrayna'nın en zengin adamlarından biriyle evli olan Anastasia Kotvitska, milyonlarca sterlinlik serveti ile bir mülteci geçiş noktasından ülkeyi gizlice terk etmeye çalışırken yakalandı.

Medyaya yayılan çarpıcı bir fotoğraf, şüpheli nakit akışındaki şoke eden para miktarını da gösteriyor.

Kiev basınının haberlerine göre, konuya ilişkin bir ceza davası açıldı.

MYNET - DIŞ HABER

YALANLADILAR

igorr

Bir zamanlar Ukrayna'nın en zengin milletvekili olan Kotvitsky, eşinin doğum yapmak için ülkeyi terk ettiğini söyledi, ancak 28 milyon dolar ve 1.3 milyon euro taşıdığı yönündeki haberleri yalanladı.

Sosyal medya hesabını kapatmadan önce, "Bütün param Ukrayna bankalarında, hiçbir şey almadım" dedi.

24 yaşındaki kızı Violetta da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın "sahte ve söylenti" olduğu belirtti.

PARANIN MİKTARI NET DEĞİL

moneyy

Kotvitska ise, sınırdaki olay hakkında yorum yapmadı.

Obozrevatel gazetesinin iddiasına göre, Macar gümrük memurları tarafından Vilok kontrol noktasında fark edilen büyük nakit meblağı açıklanmadı. Ancak daha sonra, Kotvitska parayı bir AB ülkesi olan Macaristan'a getirdiğini doğruladı.

RÜŞVETÇİLERE SORUŞTURMA

Ukrayna'da, servetlerini yurtdışına götürmek isteyen zengin seçkinler konusunda büyük bir hassasiyet var.

Şimdi, ülke dışına nakit akışına göz yumulduğu iddia edilen Transkarpatya bölgesindeki sınır muhafızları hakkında cezai soruşturma çağrısı yapılıyor.

Kotvitska davasını ortaya çıkaran Kievli işadamı Seyar Khushutov, gümrük memurları tarafından nakit paranın ülke dışına çıkmasını sağlayan bir rüşvet tarifesi olduğunu söyledi.

Bu yasadışı ödemeler, başvuranın sahip olduğu meblağa ve düzeyine bağlı olarak “yüzde 3 ila 7,5 arasında” değişiyor.

“Diğer batı bölgelerinde durum daha iyi değil. Bunu yapan gümrük memurlarının ve sınır muhafızlarının isimleri kimi çevrelerde çok iyi biliniyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralya’yı karıştıran skandal! Avustralya’yı karıştıran skandal!
Uzman çavuşun saldırısına uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişmeUzman çavuşun saldırısına uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme
Hakkari’de büyük şok! Polis memuru...Hakkari’de büyük şok! Polis memuru...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Ukraynalı kadınları bekleyen iğrenç tuzak!

Ukraynalı kadınları bekleyen iğrenç tuzak!

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Bakan Akar: Önümüzdeki saatlerde gerçekleşebilir

Bakan Akar: Önümüzdeki saatlerde gerçekleşebilir

Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...

Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.