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Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2018 17:54 | Son Güncelleme

Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait uçak, eğitim uçuşu sırasında düştü. Uçakta iki pilotun olduğu bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü!

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