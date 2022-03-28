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Ukrayna heyeti müzakereler için İstanbul’a geldi

28.03.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya gelecek. Ukrayna heyetini taşıyan uçak saat 22.00'de Atatürk Havalimanı'na indi. Genel Havacılık Terminaline yanaşan uçaktan inen Ukrayna heyeti, kendilerini bekleyen konsolosluk yetkilileri tarafından karşılandı.

Ukrayna heyeti müzakereler için İstanbul’a geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya geliyor. Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak saat 22.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Ukraynalı heyet, daha sonra, konaklayacağı otele geçti.

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ERDOĞAN, HEYETLERLE GÖRÜŞME YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşmesi planlanan toplantı öncesi Rusya ve Ukrayna heyetleriyle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacak.

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Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının saat 10.30'da başlaması planlanıyor.

Rus heyeti taşıyan özel uçak da bugün saat 16.00'da İstanbul'a gelmişti. Rus heyet, Atatürk Havalimanı'ndan konaklayacağı otele geçmişti. Müzakereler iki gün sürecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Rusya Ukrayna
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