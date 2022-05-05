Ukrayna için 6,5 milyar dolarlık yardım taahhüdü

Zelenskiy ülkesi için Marshall Planı çağrısı yaptı.Ukrayna için Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen uluslararası donörler konferansında insani yardımlar, ekonomiye destek ve savaş sonrası yeniden imara katkı amacıyla milyarlarca dolarlık ek kaynak sağlandı.

Konferansa İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile birlikte ev sahipliği yapan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'nın acil insani ihtiyaçları için hükümetler ve iş dünyasından toplam 6,5 milyar dolarlık taahhütte bulunulduğunu belirterek "Bu konferans, dünyanın Rusya'nın 'soykırımcı savaşı'na kayıtsız kalmadığını gösterdi" dedi. Morawiecki, Ukrayna'nın her gün 12 bin tonu aşkın insani yardım malzemesine ihtiyacı bulunduğuna, ancak günde ulaştırılabilen yardım miktarının 3 bin tonda kaldığına da işaret etti.

İsveç Başbakanı Andersson da konferansta toplanan miktarın beklentilerin üstüne çıktığını belirterek hedefin Ukrayna'ya hem şimdi hem de gelecekte yardım etmek olduğunu söyledi. Andersson, "Ukrayna savaşı kazanacak ve biz yanınızda olacağız" diye konuştu.

Marshall Planı göndermesi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ekonomilerine destek için oluşturduğu plana atıfla, bugün düzenlenen konferansın Ukrayna için bir Marshall Planı'nın başlangıç noktasını oluşturmasını umut ettiklerini söyledi.

Konferansa görüntülü bağlantı yoluyla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Michel'in sözlerine atıfla Ukrayna'ya aktarılan kaynakların Marshall Planı ruhunu yansıttığını belirterek Ukrayna'ya aktarılan kaynakların tüm bölgenin güvenliği için yapılan bir yatırım olduğunu kaydetti. Zelenskiy, ülkesinin AB'ye üye olma umuduna da bir kez daha vurgu yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için "yüz milyarlarca euroya ve reformlarlara" ihtiyaç olduğunu söyledi.

Polonya ve İsveç'in organize ettiği konferansa AB Komisyonu ve AB Konseyi de destek verdi. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin de katıldığı konferansta yardım taahhüdünde bulunanlar arasında ülkelerin yanı sıra Google ve Covid aşısı üreticisi AstraZeneca gibi şirketler de yer aldı.

GSYİH'da yüzde 35'lik düşüş bekleniyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Rus işgali nedeniyle Ukrayna'nın GSYİH'sında 2022 yılında yüzde 35'lik düşüş bekliyor. Ukrayna, hükümetin ve önemli devlet kurumlarının işleyişinin sürdürülebilmesi için önümüzdeki 2-3 aylık dönemde ayda yaklaşık 5 milyar euroya ihtiyaç duyduğunu bildirmişti.

Ukraynalı mülteciler için Nisan ayında düzenlenen bir başka konferanstan da 9,9 milyar euroluk yardım taahhüdü çıkmıştı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat'tan bu yana 5,7 milyon Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalanların sayısının da 7,7 milyonu bulduğu tahmin ediliyor.

Zelenskiy internetten yardım kampanyası başlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden de küresel yardım çağrısı yaptı.

Başlattıkları "United24" adlı küresel kampanyayı tanıtan Zelenskiy, United24'ün ilk etabının Ukrayna'ya maddi yardım toplamak üzere oluşturulan online platform olduğunu, yakın zamanda kampanyaya başka proje ve programların da ekleneceğini duyurdu.

Zelenskiy, "İstediğiniz ülkeden tek tıkla bağışta bulunabilirsiniz. Birlikte başaracağız" dedi.

AP,dpa / BK,ET

