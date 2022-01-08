“Ukrayna İçin Diplomatik Çözüm Hala Mümkün”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlığına güçlü biçimde yanıt vermeye hazır olduklarını söyledi. Bununla birlikte Blinken, Moskova’yla diplomatik bir çözümün hala mümkün ve tercih edilen seçenek olduğunu vurguladı.

Blinken, Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna sınırına binlerce asker yığan Rusya’yı, Ukrayna konusunda karşı tarafı suçlu gösterme ve kendi eylemlerini haklı çıkarma amaçlı yanlış bilgiler yayarak uluslararası camiayı manipüle etmeye çalışmakla eleştirdi.

ABD ve Rusya heyetleri arasında gelecek hafta yapılacak görüşmeler öncesinde ve NATO dışişleri bakanlarının bugünkü çevrimiçi toplantısı ertesinde açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı, “Rusya’nın yeni saldırgan eylemlerine güçlü biçimde yanıt vermeye hazırız ancak Rusya’nın bunu seçmesi halinde diplomatik bir çözüm hala mümkün ve tercih edilen seçenek” dedi.

Rusya’nın Ukrayna krizinde NATO, ABD ve Ukrayna’ya karşı büyük bir propaganda faaliyeti yürüttüğünü ifade eden Blinken, bunun bölgede gerilimi daha da arttırdığını belirtti.

Moskova’nın Ukrayna’yı “saldırgan taraf” olmakla suçlamasını “saçma” olarak niteleyen ve gerçeğin bunun tam tersi olduğunu kaydeden Blinken, Ukrayna’nın yıllarca demokratik kurumlarını zayıflatmaya çalışan, iç siyasetine müdahale eden, enerji ve ticaretini bloke eden, topraklarını işgal eden, propaganda ve dezenformasyonda güvensizlik tohumları eken tarafın Rusya olduğunu vurguladı.

Rusya’nın Ukrayna’yla olan sınırının yakınlarına 100 bine yakın asker yığdığını ve “çok kısa bir zamanda bu sayıyı iki katına çıkarma planları” yaptığını söyleyen Blinken, sonra da “Ukrayna’nın çatışma peşinde olduğu” algısı yaratmak için dezenformasyona başvurduğunu belirtti. Blinken, “Bu bir tilkinin horoz kümesine saldırmak zorunda kaldığını çünkü kümestekilerin tehdit oluşturduğunu söylemesi gibi bir şey. Bu türden manipülasyonları daha önce gördük” dedi.

"Rusya yanlış söylemler öne sürüyor"

Blinken, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhakı ve Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki ayrılıkçılara desteğini kastederek, “Rusya bir provokasyon ya da olayı kışkırtır sonra da oynadığı bu oyunu dünya kamuoyu fark ettiğinde artık çok geç olacağı umuduyla, bunu askeri müdahale için gerekçe olarak kullanırsa kimse şaşırmamalı” ifadesini kullandı.

Rusya, NATO’nin Ukrayna’ya ya da eski Sovyet coğrafyasına genişlemeyeceği yönünde güvenlik garantileri talep etmesiyle ilgili de Blinken, NATO’nun hiçbir zaman yeni üye kabul etmeme gibi bir söz vermediğine dikkat çekti. Blinken, Rusya’nın “NATO’nun Rusya’nın tehdit ettiği” şeklinde “yanlış söylemler” de öne sürdüğünü, Ukrayna’ya karşı olan saldırganlıklarından ziyade NATO’yu kendi içerisinde bir tartışmaya sürüklemeye çalıştığını söyledi.

Blinken, Rusya’nın bu türden “en başından mümkün olmayan” teklifler sunarak, diğer tarafı “diyaloğa yanaşmamakla” suçlama ve sonra da bunu “saldırgan eylemleri için gerekçe olarak kullanma” taktiği izlediğini belirtti.

Antony Blinken, gelecek hafta Cenevre’deki heyetler arası görüşmelerde ana odak noktasının Rusya’nın “Ukrayna’ya karşı saldırganlığı” olacağının altını çizerek, “Ukrayna’da olanlar sadece Ukrayna’yla ilgili değil, bunlar Moskova’nın bir zamanlar Sovyet hakimiyetindeki ülkelerde nüfuz inşa etmeye yönelik istikrar bozucu, tehlikeli ve çoğu zaman yasadışı davranışlarının bir parçası” dedi.

Blinken, görüşmelerde hala ilerleme sağlama potansiyeli taşıyan konular olduğunu da söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, “Gelecek hafta şeffaflığı arttırmaya, riskleri azaltmaya dönük tedbirleri devreye sokmaya ve Avrupa’nın güvenliğine nükleer ve konvansiyonel tehditlerle başa çıkma çabalarımızı yenilemeye hazır olduğumuzu yeniden teyit edeceğiz. Ancak bu karşılıklı olmalı” diye konuştu.

Blinken Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘‘Dışişleri Bakanı Blinken, Washington’un Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne koşulsuz desteğini iletti’’ denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ve Kuleba’nın ABD ve ortaklarının Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri mevzilenmesine verilebilecek olası yanıtı görüştüklerini kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise Blinken’in kendisine NATO içinde de Ukrayna ile dayanışmanın devam ettiğini söylediğini belirtti.

"Kazakistan'daki olağanüstü halden kaygılıyız"

Öte yandan, Blinken gazetecilerin Kazakistan’daki gelişmelerle ilgili bir sorusunu da yanıtlarken, ABD olarak bu ülkedeki devam eden olağanüstü halden çok kaygı duyduklarını ifade etti. Blinken, Kazakistan’ın Rusya liderliğindeki askeri ittifaktan asker talebinde bulunması hakkında da kafalarında soru işaretleri olduğunu belirtti.

Kazakistan Dışişleri Bakanı ile dün telefonda görüştüğünü ve ülkenin anayasal kurumlarına güvenlerinin tam olduğu mesajını verdiğini aktaran Blinken, diğer yandan insan haklarına saygı gösterilmesinin önemini de vurguladığını aktardı. Blinken, protestocuların haklarını koruyan ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle tutarlı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Kazakistan’ın talebiyle Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden asker gönderilmesiyle ilgili olarak Blinken, “Kazak yetkililer ve hükümetinin protestoları uygun şekilde ele alma ve bunu da bir yandan hukuk ve düzeni sağlarken protestocuların haklarına da saygı gösteren bir şekilde yapma kapasitesine kesinlikle sahip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla dışarıdan herhangi bir yardıma neden ihtiyaç hissettikleri konusu net değil. Bu konuda daha fazla bilgi edinmeye çalışıyoruz” dedi.

