HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna için Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games 144 milyon dolar topladı

Ukrayna için Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games 144 milyon dolar topladı

05.04.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games, Xbox'la iş birliği yaparak Ukrayna'ya insani yardım için 144 milyon dolar topladığını açıkladı.

Ukrayna için Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games 144 milyon dolar topladı

Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games, Xbox'la iş birliği yaparak Ukrayna'ya insani yardım için 144 milyon dolar topladığını açıkladı.

Şirket, 21 Mart'ta, 3 Nisan'a kadar, oyun içi kozmetik ürünler ve sanal para dahil oyun içi satışlardan elde edilecek tüm gelirin Ukrayna'ya bağışlanacağını duyurmuştu.

Microsoft'a ait Xbox da oyuncuların Fortnite'da satın aldıkları ürünlerin parasını Ukrayna'ya bağışlayacağını duyurmuştu.

Epic Games, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Açıklamada, "Fortnite topluluğu ve Xbox'la Ukrayna'daki savaştan etkilenenlere aktarılmak üzere Direct Relief, Unicef, Dünya Gıda Programı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, World Central Kitchen için 144 milyon dolar topladı" denildi.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1510981457195454474

Daha önce de internet üzerinden video oyun koleksiyonları satan Humble Bundle da Ukrayna için 20 milyon dolar topladığını açıklamıştı.

https://twitter.com/humble/status/1507417567354257410

Ukrayna için Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games 144 milyon dolar topladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Obama 5 yıl sonra Beyaz Saray'da! Biden esprisi kahkahaya boğduObama 5 yıl sonra Beyaz Saray'da! Biden esprisi kahkahaya boğdu
Meral Akşener yanıtladı! İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?Meral Akşener yanıtladı! İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?
Erdoğan'dan 1 milyon liralık tazminat davasıErdoğan'dan 1 milyon liralık tazminat davası
Anahtar Kelimeler:
Fortnite
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Otomobil fiyatlarıyla ilgili flaş tarih!

Otomobil fiyatlarıyla ilgili flaş tarih!

Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı

Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı

Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

Son dakika: İBB ile İçişleri Bakanlığı arasında karşılıklı açıklamalar devam ediyor: "Bakanlık İmamoğlu'nu doğrulamıştır"

Son dakika: İBB ile İçişleri Bakanlığı arasında karşılıklı açıklamalar devam ediyor: "Bakanlık İmamoğlu'nu doğrulamıştır"

Çok konuşulacak ihmal iddiası!

Çok konuşulacak ihmal iddiası!

İlginizi Çekebilir

Uyumak için başını yastığa koydu! Dehşeti yaşadı

Uyumak için başını yastığa koydu! Dehşeti yaşadı

Ukraynalı anneden kahreden itiraf! “Mezarını ellerimle kazdım”

Ukraynalı anneden kahreden itiraf! “Mezarını ellerimle kazdım”

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Eski sevgilisinin yeni sevgilisi patladı!

Eski sevgilisinin yeni sevgilisi patladı!

“Bedeni yok” dedi! Spor kıyafetleriyle paylaşımı olay yarattı

“Bedeni yok” dedi! Spor kıyafetleriyle paylaşımı olay yarattı

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.