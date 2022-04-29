Ukrayna İçin İkinci Dünya Savaşı Dönemi Yasası Devreye Giriyor

ABD Temsilciler Meclisi Perşembe günü Ukrayna'ya askeri teçhizat ihraç etmeyi kolaylaştıracak "Ödünç Verme ve Kiralama Yasasını" canlandıracak tasarıyı ezici bir çoğunlukla kabul etti.

Yasa tasarısı, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’nin de yer aldığı müttefik devletlerin Hitler'i yenilgiye uğratmasına yardımcı olmuştu.

Temsilciler Meclisi, Senato'dan üç hafta önce oybirliğiyle geçen "2022 Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme ve Kiralama Yasası"nı 417'ye karşı 10 oyla kabul etti. Tasarı ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yasalaşmak üzere Beyaz Saray'a gidecek.

Tasarı, Washington'un müttefiklerine askeri teçhizat ödünç vermesi veya kiralamasına imkan veren İkinci Dünya Savaşı dönemi programını canlandırıyor. Tasarı, Ukrayna’nın yanısıra Polonya ve diğer doğu Avrupa ülkeleri gibi Rusya'nın işgalinden etkilenen ülkelere yardımcı olmayı hedefliyor.

“Ukrayna’ya mümkün olan her yardım sağlanmalı”

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde iki ay geride kalırken Kongre üyeleri yeni tasarının, tıpkı seksen yıl önce olduğu gibi, ABD şirketlerine bürokratik engelleri aşmak zorunda kalmadan müttefik ve ortak ülkelere hızlı bir şekilde ikmal yapılması imkanını vererek işlemesini umuyor.

Temsilciler Meclisi’nde Pennsylvania eyaletini temsil eden, Demokrat Mary Gay Scanlon, "Bugün Ukrayna halkı demokrasi ve tiranlığa karşı mücadelede ön saflarda duruyor ve ABD'nin onlara mümkün olan her türlü insani ve askeri yardımı sağlaması gerekiyor" diyerek tasarıya destek istedi.

Tasarı, diğer hükümlerin yanı sıra, ABD'nin Ukrayna'ya daha sonraki bir tarihte ödeme yapılması gibi teknik bir koşulla teçhizat sağlama imkanı verecek.

Tasarının Senato’daki önde gelen sponsorlarından Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna kuvvetleri inanılmaz bir güç ve cesaret sergilediler ve biz yine demokrasinin cephaneliği olarak hizmet etmeli ve egemenliklerini savunmak için gereken tüm kaynaklara sahip olmalarını sağlamalıyız" dedi.

Tasarının Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmesi, Başkan Joe Biden'ın Kongre'den Ukrayna için 20 milyar dolardan fazlası silah, mühimmat ve diğer askeri yardımlara ayrılacak olan 33 milyar dolarlık desteği onaylamasını istediği güne rastladı.

