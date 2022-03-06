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Ukrayna için özel ordu! 'Ya evde kalın ya bize katılın'

06.03.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Ukrayna halkı da direnişini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna lideri Zelenskiy ülkesine savaşta destek çağrısında bulunmuştu. Zelenskiy'in çağrısına yanıt Belaruslu sürgünlerden geldi. Sürgünler Ukrayna'yı savunma adına özel bir birlik oluşturdu. Öte yandan Belarus'tan art arda gelen istifa haberleri de dikkat çekti.

Ukrayna için özel ordu! 'Ya evde kalın ya bize katılın'

Çok sayıda Belarus vatandaşının savaşa katılmak için Ukrayna'ya akın etmesinin ardından Belaruslu sürgünler, Kiev'i savunmak için özel bir Ukrayna ordusu kurdular. Liderleri Belarus birliklerine 'Ya evde kalın ya bize katılın' şeklinde uyarıda bulundu.

Belaruslu sürgünler, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'in Rusya'ya karşı verdikleri savaşta yeni bir destek çağrısı yayınlamasının ardından Ukrayna için silahlanan ilk yabancı gönüllü savaş birimini oluşturdu.

Onlarca Belaruslu savaşa katılmak için ülkeye akın ettikten sonra başkent Kiev'i savunmak için savaşan Ukrayna ordusunda özel bir birlik kurdular.

"YA EVDE KALIN YA DA BİZİMLE ÖZGÜRLÜK İÇİN SAVAŞIN"

Grubun lideri, Ukrayna'nın kuzey sınırında toplanan Rus müttefiki Belarus birliklerine ya evde kalmalarını ya da hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Minsk'teki müttefiki Alexander Lukaşenko'ya karşı 'özgürlük için savaşan' saflarına katılmalarını söyleyen bir uyarı yayınladı.

Kiev yakınlarındaki Vasilkyv'deki hava sahasında savaşan Yan Melnikov, ülkesinden 50'den fazla askerle Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ilk yabancı gönüllü biriminin başında olduğunu açıkladı.

Yayınladıkları videoda, "Özgürlüğün ortak idealleri ve egemenliğin değerleri için Ukraynalılarla omuz omuza savaşma arzusu olan her Belarusluyu bize katılmaya çağırıyoruz" dedi.

Katılımcıların sayısının arttığı söyleniyor.

ŞAŞIRTAN İSTİFA

Henüz teyit edilmemiş bir iddia da kafaları karıştırıyor. Belarus Genelkurmay Başkanının, Ukrayna ile savaşmayı reddederek istifa ettiği haberleri yayılıyor. Aynı zamanda Ukrayna sınırına gönderilen askeri birliklerde de bazı memurların istifa ettiği ve birçok askerin de kaçtığı konuşuluyor. İşte o belge…

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