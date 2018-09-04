Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov Ankara'da

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Jandarma Havacılık Başkanlığını ziyaret etti.
Avakov ve Ukrayna güvenlik kuruluşlarının mensuplarından oluşan heyeti, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı karşıladı.
Daha sonra Jandarma Havacılık Başkanı Tuğgeneral Ali Doğan, konuk heyete Jandarma Genel Komutanlığında görev yapmak üzere yetiştirilen pilotların eğitimi ile operasyonlar ve arama kurtarma faaliyetlerinde hava unsurlarının görevleri hakkında slayt eşliğinde brifing verdi.
Simülasyon merkezi ve hangarları gezen Bakan Avakov ve beraberindeki heyet, temaslarını tamamladıktan sonra Jandarma Havacılık Başkanlığından ayrıldı.
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