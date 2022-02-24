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Ukrayna İçişleri Bakanlığı duyurdu! "Rus sabotajcı gözaltına alındı" Ukraynalı kimliğine girip...

24.02.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken sıcak bölgeden yeni haberler de gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Bakanlık, Kiev bölgesine bağlı Gostomel kentinde Ukraynalı kimliğine giren bir Rus sabotajcının gözaltına alındığını duyurdu. Güvenlik güçlerinin sabotajcının üzerinde saldırı planları ve özel cihazlar ele geçirdiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna ise Rus güçlerinin saldırılarına karşı direnmeye devam ediyor. Ukrayna polisi ve istihbaratı da, ülkede güvenliğin sağlanması için yoğun çaba göstermeye ve ülkeye sızan sabotajcıları tespit etmeye devam ediyor.

"UKRAYNALI KİMLİĞİNE GİREN BİR RUS SABOTAJCI GÖZALTINA ALINDI"

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kiev bölgesine bağlı Gostomel kentinde Ukraynalı kimliğine giren bir Rus sabotajcının gözaltına alındığını duyurdu. Gerashchenko, "Gostomel kentinde Kiev polisleri tarafından Ukraynalı kimliğine girmeye çalışan bir Rus sabotajcısı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs ilk ifadesinde, yakınlarda ailesinin yaşadığını söyledi. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda şahsın kimlik doğrulaması yapılamadı.

"SALDIRI PLANLARI VE ÖZEL CİHAZLAR"

Güvenlik güçleri sabotajcının üzerinde saldırı planları ve özel cihazlar ele geçirdi" ifadelerini kullandı.

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"RUS ELİTLER, SANATÇILAR, RESSAMLAR SUSMAYIN"

Öte yandan Gerashchenko, gün içinde gerçekleştirdiği bir diğer açıklamasında, Rusya’ya karşı direnmeye devam edeceklerini dikkat çekti. Bakan Gerashchenko, "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür. Siz Rus halkı yaklaşan trajediyi durdurabilirsiniz. Rus elitler, sanatçılar ve ressamlar susmayın. Ukrayna, Rusya değildir ve Rusya'nın düşmanı da değildir. Bize rahat ve barış içinde yaşama imkanı verin. Putin'i durdurun" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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