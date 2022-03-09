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Ukrayna iktidarından flaş öneri! 'Türkiye olabilir'

09.03.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da Rus işgali devam ederken Ukrayna hükümeti savaşın sonlanması için çabalarını sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in de üyesi olduğu, iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nden bu yönde bir hamle geldi. Partinin gündeme getirdiği güvenlik anlaşmasındaki Türkiye ayrıntısı dikkat çekti.

Ukrayna iktidarından flaş öneri! 'Türkiye olabilir'

Bugün Rusya'nın Putin'in talimatı üzerine Ukrayna işgalini başlatmasının ikinci haftası. Geçici ateşkesler sağlansa ve iki ülkenin heyetleri arasında görüşmeler gerçekleştirilse de savaşın durması noktasında uzlaşma sağlanabilmiş değil. Ukrayna savaşın bir an önce sonlanması için tüm dünyaya çağrılarda bulunurken iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin gündeme taşıdığı güvenlik anlaşmasına göre garantör ülkelerden biri Türkiye olabilir.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığı ve "Rusya’nın Kırım’ı işgali"ni tanıma talebi olduğu anımsatılarak, bunun yapılmayacağını ancak bu topraklardaki insanların yaşamının, egemen Ukrayna devleti sınırları içinde nasıl düzenleneceğine karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

NATO’nun gelecekteki 15 yılda Ukrayna’yı kabul etmeye hazır olmadığını açıkça belirttiği hatırlatılan açıklamada, ittifakın savaş konusunda bile Ukrayna’ya destek vermediği vurgulandı.

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Bu süreçte Budapeşte Memorandumu'ndan farklı olarak Ukrayna’ya tam güvenlik sağlayabilecek bir anlaşma yapılması önerilen açıklamada, bu anlaşmayla güvenliğin garantörü olan devletlerin de somut siyasi, ekonomik ve askeri adımlar atması gerektiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, "Bu garantör ülkeler ABD, Türkiye, Ukrayna'nın komşu ülkeleri olabilir. Rusya'nın da Ukrayna devletini tanıdığını yasal olarak düzenlemesi ve devletimizi tehdit etmeyeceğini garanti etmesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

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