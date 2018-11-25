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Ukrayna ile Rusya arasında Kerç Boğazı'nda gerilim

25.11.2018 18:18 | Son Güncelleme

Rusya'ya ait bir sahil güvenlik teknesi Karadeniz ile Azak Denizi arasındaki Kerç Boğazı'nda Ukrayna'ya ait bir römorköre çarptı.

Ukrayna ile Rusya arasında Kerç Boğazı'nda gerilim

Taraflar olaydan dolayı birbirlerini suçladı.Karadeniz ile Azak Denizi arasındaki Kerç Boğazı'nın girişinde Rusya ile Ukrayna'ya ait donanma unsurları arasında küçük bir çatışma yaşandı.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın karasuları açıklarında Karadeniz'den Azak Denizi'ne giriş yapmaya çalışan Ukrayna donanmasına ait üç geminin geçişine engel olunurken, Moskova'ya ait bir sahil güvenlik teknesi, Kiev'e ait bir römorkörün güvertesine çarparak aracı durdurdu.

Rusya, olayda Ukrayna'yı bir "çatışma durumu" yaratmakla suçladı ve resmi TASS haber ajansı, Rus sahil güvenlik yetkililerinin krizin tırmanmasını engellediğini bildirdi.

Ukrayna ise Rusya'yı açık bir şekilde saldırgan bir tutum sergilemekle suçlarken, römorkörün güvertesinde hasar meydana geldiğini açıkladı. Kiev'den yapılan açıklamada Rusya'nın söz konusu gemilerin geçişinden önceden haberdar edildiği belirtildi ve Moskova'nın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi'ni ihlal ettiği dile getirildi.

"Köprünün altına kargo gemisi çekildi"

Reuters haber ajansının Kremlin'e ait Rossiya 24 televizyonunun muhabirine dayandırdığı haberinde, olaydan sonra Rus anakarası ile Kırım arasındaki köprünün altına kargo gemisi çekilerek Azak Denizi'ne tüm girişler engellendi. Bölgede ayrıca Rusya'ya ait askeri helikopterlerin devriye uçuşu yaptığı bilgisi verildi.

Azak Denizi ve Kerç Boğazı 2003 tarihli bir anlaşma ile Ukrayna ve Rusya'nın ortak karasuları olarak belirlenmiş olsa da, Moskova'nın Kiev'e ait Kırım Yarımadası'nın 2014 yılında önce işgal sonra ilhak etmesi ile birlikte boğazın ve iç denizin giriş ve çıkış kontrolü tamamen Kremlin'in eline geçmiş durumda.

Rusya, Kırım'ı ilhak ettikten sonra Kerç Boğazı üzerine inşa ettiği köprünün açılışını ise bu yılın Mayıs ayında yaptı.

Ukrayna'da 2014 yılında yaşanan hükümet karşıtı protesto gösterileri ile başlayan süreçte ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev arasında çatışmalar yaşanmış, ilhak süreci de aynı dönemde meydana gelmişti.

AP,rtr,dpa/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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