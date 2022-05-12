Ukrayna İlk Savaş Suçu Yargılamasına Hazırlanıyor

Ukrayna Başsavcısı, savaş suçu işlediği iddia edilen ilk Rus askerinin yargılanmaya başlamasına ilişkin planları açıkladı.

Başsavcı İrina Venediktova, çavuş rütbeli 21 yaşındaki Vadin Şişimarin'in 62 yaşındaki silahsız bir sivili öldürmekle suçlandığını bildirdi. Sözkonusu Ukraynalı sivil, Şubat ayında, savaşın başlamasından dört gün sonra, bisikletine binerken vurularak öldürülmüştü.

Bir tank birliğinde görevli Vadin Şişimarin, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Çupahivka kasabasında bisikletli sivili bir otomobil penceresinden ateş ederek öldürmekle suçlanıyor.

Ukrayna Başsavcısı Venediktova, Rus askerinin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi. Venediktova, davanın ne zaman başlayacağıyla ilgili ayrıntı vermedi.

Ukrayna Başsavcılığı, Rus askerlerinin işlediği iddia edilen 10 bin 700'den fazla savaş suçunun soruşturulduğunu, 600'den fazla zanlının kimliğinin belirlendiğini bildirdi.

İşlendiği iddia edilen savaş suçlarının çoğu, geçen ay Rus kuvvetlerinin Kiev'i ele geçirme girişimine son vermesinin ve geri çekilmesinin ardından Kiev yakınlarındaki Buça kasabasında toplu mezarların ve açık alanlarda cesetlerin bulunmasından sonra ortaya çıkarıldı.

Medeni Özgürlükler Merkezi'nden Volodimir Yavorski, Ukrayna'daki insan hakları örgütlerinin adil yargılama yapılıp yapılmadığını anlamak için Çavuş Şişimarin'in davasını yakından izleyeceğini bildirdi. Yavorski, "Savaş zamanında yargılamanın tüm kurallarını ve tarafsızlığını izlemek çok zor" dedi.

