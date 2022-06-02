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Ukrayna, işgal sonrası ilk maçında İskoçya'yı geçerek Dünya Kupası play-off finaline çıktı

02.06.2022 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Ukrayna, İskoçya'yı 3-1 mağlup ederek play-off finaline adını yazdırdı.

Ukrayna, işgal sonrası ilk maçında İskoçya'yı geçerek Dünya Kupası play-off finaline çıktı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Ukrayna, İskoçya'yı 3-1 mağlup ederek play-off finaline adını yazdırdı.

24 Şubat'ta başlayan Rus işgali nedeniyle zor günler geçiren ve moral toplamak isteyen Ukrayna, Hampden Park'ta istediğini aldı.

Karşılaşma, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle ertelenmiş, UEFA tarafından 1 Haziran tarihine alınmıştı.

Ukrayna, İskoçya'yı Andriy Yarmolenko, Roman Yaremchuk ve Artem Dovbyk'in golleriyle final biletini aldı. İskoçya'nın tek golünü Callum McGregor kaydetti.

Ukrayna böylece play-off finalinde Galler'in rakibi oldu. 5 Haziran'da TSİ 19.00'da Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak final maçıyla, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na Avrupa'dan gidecek son takım belli olacak.

Galler ile Ukrayna arasında oynanacak karşılaşmanın kazananı, 2022 Dünya Kupası'nda B Grubu'nda İngiltere, İran ve ABD'nin rakibi olacak.

Duygusal anlar

Maç öncesi Ukrayna ulusal marşının okunduğu anlar ve takımın maça çıkışı, savaş nedeniyle travmatik günler geçiren Ukraynalılar için tarihi önemdeydi.

Ukraynalılar tribünlerde savaşa karşı sloganlar içeren dövizler taşıdı.

Tribünlerde "Savaşa Hayır", "Ukrayna" yazılı dövizler kameralara yansırken, saha kenarındaki slogan maçın atmosferini yansıtır nitelikteydi: "Ukrayna'nın özgürlüğü yok edilemedi. Şans bize gülmeye devam edecek - Ukraynalılar."

Zinchenko: Ukrayna asla pes etmeyecek

Maçın oyuncusu ise Manchester City'nin yıldızı Oleksandr Zinchenko oldu.

Zinchenko, maç öncesi yaptığı basın toplantısında Ukrayna işgalinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu.

Zinchenko basın toplantısında duygusal anlar yaşadı.

Zinchenko, ülkesinde yaşananların kabul edilemez olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:

"Ukraynalılar tek bir şey istiyor, o da savaşın bitmesi. Hepsinin tek hayali savaşın bitmesi. Ukrayna takımının kendi hayali var: Dünya Kupası'na gitmek ve bu büyük gururu Ukraynalılara yaşatmak istiyoruz. Çünkü Ukraynalılar bunu hak ediyor.

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Ukrayna
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