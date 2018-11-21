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Ukrayna, İsrail ile "serbest ticaret"e hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 19:34 | Son Güncelleme

Ukrayna ile İsrail arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin taslak metin, Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı

KİEV (AA) – Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun, İsrail ile Serbest Ticaret Anlaşması’na (STA) ilişkin taslak metni onayladığı bildirildi.

Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ile İsrail arasındaki serbest ticaret anlaşmasına ilişkin taslak metnin, Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv’in, anlaşmayı Ukrayna adına imzalaması konusunda yetkilendirildiği kaydedildi.

Anlaşma, Bakan Kubiv'in imzalamasının ardından yürürlüğe girecek.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin önemli oranda artırılması hedefleniyor.

Ukrayna ile İsrail arasında 2015’te başlayan STA müzakereleri, Mart 2018’de yapılan son istişarelerle tamamlanmıştı.

Anlaşma metnine göre Ukrayna, İsrail’e gümrüksüz tarım, hafif sanayi, kimya, inşaat ürünleri ve ilaç ihraç edebilecek.

İsrail, Ukrayna’nın STA imzalayacağı 46’ıncı ülke olurken Ukrayna’nın geçen yıl İsrail’e yönelik ihracat hacmi 605 milyon dolar düzeyindeydi.

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israil serbest ticaret anlaşması ticaret Ukrayna

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