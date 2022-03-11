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Ukrayna istihbaratı paylaştı! "Oğlum adına utanıyorum"

11.03.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ordusunda görevli pilotun Ukrayna'da yaşayan annesi oğlu adına özür diledi. Açıklama yapan pilotun annesi "Oğlumdan dolayı utanıyorum. Oğlumun bu suç olan emirleri nasıl yerine getirdiğini anlamakta zorlanıyorum" diye konuştu.

Ukrayna istihbaratı paylaştı! "Oğlum adına utanıyorum"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken yeni gelişmeler yaşanıyor. Rus ordusunda görevli pilotun Ukrayna'da yaşayan annesi oğlu adına özür diledi. "Oğlumdan dolayı utanıyorum" diyen kadın, "Oğlumun bu suç olan emirleri nasıl yerine getirdiğini anlamakta zorlanıyorum" dedi.

PİLOTUN ANNESİNE ULAŞILDI

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 16. gününde devam ediyor. Rus pilotlar askeri ve sivil alanları vurmaya devam ederken, Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), Rusya Hava Kuvvetleri’nde görevli olan ve Ukrayna işgalinde görev alan pilotun Ukrayna’da yaşayan annesine ulaştı.

"OĞLUM ADINA UTANIYORUM"

Ukrayna’nın Kremençuk şehrinde yaşayan ve istihbarat kamerasına konuşan kadın, "Ben Kremençuk şehrinde yaşıyorum. Oğlum işgal altındaki Kırım’da Rus ordusunda pilot olarak görevli. 5 Mart’ta Rusya’nın kanuna aykırı emirleriyle Nikolayev bölgesine uçuş gerçekleştirdi ve orada uçağı düşürüldü ardından da esir alındı. Bizde basından öğrendik. Oğlumdan dolayı utanıyorum. Oğlumun bu suç olan emirleri nasıl yerine getirdiğini anlamakta zorlanıyorum. Oğlum için endişeliyim ama Tanrıya şükür yaşıyor. Ukrayna halkından doğru bir evlat yetiştiremediğim için oğlum ve kendi adıma özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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