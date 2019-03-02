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Ukrayna: “İtalya ve Yunanistan hapishanelerinde 336 denizcimiz var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 19:49 | Son Güncelleme

Ukrayna, çeşitli sebeplerden dolayı gözaltında, tutuklu ya da mahkum olan 336 denizci askerin, İtalya ve Yunanistan hapishanelerinde olduğunu açıkladı.Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya ve Yunanistan hapishanelerinde çeşitli sebeplerden dolayı toplam 336 denizci askerin bulunduğu bildirildi.

Ukrayna, çeşitli sebeplerden dolayı gözaltında, tutuklu ya da mahkum olan 336 denizci askerin, İtalya ve Yunanistan hapishanelerinde olduğunu açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya ve Yunanistan hapishanelerinde çeşitli sebeplerden dolayı toplam 336 denizci askerin bulunduğu bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Birimi Hizmet Müdürü Sergey Pogoreltsev, “İtalya ve Yunanistan’da bazı sebeplerden dolayı gözaltında bulunan, tutuklu ya da mahkum edilmiş toplamda 336 denizci askeri personelimiz mevcut” ifadelerini kullandı. Denizci askerler tarafından işlenen suçlara da değinen Pogoreltsev, “Son yıllarda denizci askerlerimiz tarafından legal olmayan ve suç unsuru sayılan kargoların şahsi olarak taşınması artmış durumda” dedi ve sözlerine, “2018 yılında 64 denizcimizi ülkeye geri getirdik” ifadelerini kullanarak devam etti.

Öte yandan 2018 yılının Kasım ayında Rusya ve Ukrayna arasında Azak Denizi’nde çıkan krizde 24 Ukraynalı denizci gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece gözaltı süreleri 2019 yılının Nisan ayına kadar uzatılmıştı.

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