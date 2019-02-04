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Ukrayna: “Juan Guaido’yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 18:49 | Son Güncelleme

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı olarak tanıdığını duyurdu.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yekaterina Zelenko yaptığı açıklamada, Venezuela’da siyasi krizin zor kullanılarak çözülmemesi ve halkın demokratik iradesine güvenilmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı olarak tanıdığını duyurdu.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yekaterina Zelenko yaptığı açıklamada, Venezuela’da siyasi krizin zor kullanılarak çözülmemesi ve halkın demokratik iradesine güvenilmesi gerektiğini söyledi. Zelenko, “Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici başkanı ve demokratik muhalefetin lideri olarak tanıyoruz. Ülkenin demokratik bir yönetime geçişi, Guaido ve Venezuela’nın diğer politik güçlerinden geçiyor. Seçime katılacak uluslararası gözlemcilerle seçimin demokratik yapılması da önemli. Çözüm sürecinde halkın bir ekonomik felaket ve acı yaşamamasından yanayız” dedi.
Ukrayna’nın yanı sıra Fransa, Almanya, Avusturya, İngiltere, Danimarka, İspanya, Letonya, Hollanda, Polonya ve İsviçre de Nicolas Maduro yerine Juan Guaido’nun başkanlığını kabul ettiğini açıklamıştı.

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