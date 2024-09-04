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  4. Ukrayna kabinesinde istifa depremi: Dışişleri Bakanı Kuleba da hamlesini yaptı

Ukrayna kabinesinde istifa depremi: Dışişleri Bakanı Kuleba da hamlesini yaptı

04.09.2024 09:53
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Ukrayna hükümetinde bakanlardan peş peşe istifa haberi geliyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Kuleba istifa dilekçesini parlamentoya sundu.

Ukrayna kabinesinde istifa depremi: Dışişleri Bakanı Kuleba da hamlesini yaptı

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk, Bakan Kuleba'dan istifa dilekçesi aldıklarını belirterek, istifanın bir sonraki genel kurul oturumlarının birinde değerlendirileceğini ifade etti.

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Gece saatlerinde yaptığı bir başka paylaşımda Stefançuk, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı İrina Vereşçuk ile Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olha Stefanişina’nın da parlamentoya istifa dilekçelerini sunduğunu bildirdi.

Dün Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin, Adalet Bakanı Denis Malyushka, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strelets ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Vitali Koval parlamentoya istifa için başvuru yapmıştı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna istifa
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