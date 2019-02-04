HABER

Ukrayna, Karadeniz’de gemi sayısını arttırıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 14:35 | Son Güncelleme

Ukrayna Deniz Kuvvetleri yaptığı açıklamada Karadeniz’deki gemi sayılarını arttıracaklarını bildirdi.Ukrayna Deniz Kuvvetleri Generali Petro Tsigikal, Ukrayna televizyonu Kanal 5’e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri yaptığı açıklamada Karadeniz’deki gemi sayılarını arttıracaklarını bildirdi.
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Generali Petro Tsigikal, Ukrayna televizyonu Kanal 5’e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Petro Tsigikal yaptığı açıklamada, “Bazı gemi ve tekneleri restore ettik. UMC-1000 projesi içinde yer alan tekneler ve Donbass adlı gemi de tamir edildi. Ama bu daha başlangıç. Bizim hedefimiz yakında Karadeniz’de ve Azak Denizi’nde güçlü gemiler konuşlandırmak. Bu gemilerle sınır güvenliğimizi sağlayacak ve savaş tehdidi olarak gördüğümüz durumlarda acil müdahalede bulunacağız” dedi.
Açıklamalarının devamında Azak Denizi’ne 5 kontrol kulesi inşa edildiğini ve bu kulelerin bir yıl içerisinde görüntülü-radyoteknik ekipmanlarla destekleneceğini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Ukrayna NATO Misyonu Başkanı Vadim Pristayko ise NATO’dan bir geminin Karadeniz’e geleceğini duyurmuştu.

iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor
Özhaseki: Seçim stratejimiz basit ve sadeÖzhaseki: Seçim stratejimiz basit ve sade
Hatay Valisi Doğan: “31 Mart seçimlerinde Suriyeliler mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayacak”Hatay Valisi Doğan: “31 Mart seçimlerinde Suriyeliler mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayacak”

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

CHP'de sürpriz istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de sürpriz istifa! Sosyal medyadan duyurdu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

İmamoğlu ve AK Partili seçmen arasında dikkat çeken diyalog: Sen bulguru ye, iyileşeceksin

Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

TBMM'de 'Halk Günü' önerisi: Meclis kürsüsüne vatandaş çıkarılsın

Flaş öneri: Meclis'te 'Halk Günü' olsun

Muharrem İnce'den dikkat çeken yerel seçim çıkışı: Memlekete gerçek hainliktir

İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.