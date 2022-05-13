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“Ukrayna Karadeniz’de Rus Gemisini Vurdu”

13.05.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna, Karadeniz’deki Yılan Adası yakınlarında bir Rus donanma lojistik gemisini vurduğunu açıkladı. Ukrayna’nın Odesa şehrinin askeri yönetim sözcüsü Serhiy Bratçuk, “Denizcilerimiz sayesinde, Rus filosundaki en yeni destek gemilerinden biri olan ‘Vsevolod Bobrov’ alev aldı” dedi

“Ukrayna Karadeniz’de Rus Gemisini Vurdu”

Ukrayna, Karadeniz’deki Yılan Adası yakınlarında bir Rus donanma lojistik gemisini vurduğunu açıkladı.

Ukrayna’nın Odesa şehrinin askeri yönetim sözcüsü Serhiy Bratçuk, “Denizcilerimiz sayesinde, Rus filosundaki en yeni destek gemilerinden biri olan ‘Vsevolod Bobrov’ alev aldı” dedi.

Uydu fotoğrafları ve görüntüleri çeken ABD merkezli “Maxar” isimli şirket, Ukrayna’nın Romanya ile olan deniz sınırına yakın olan Yılan Adası etrafında Rus Serna sınıfı çıkarma gemisine yapılan olası füze saldırısını gösteren fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflarda ayrıca, adadaki binalarda hasarlar görülüyor.

Savunma uzmanları, Karadeniz’in batısının kontrol altına alınması için Yılan Adası etrafında son günlerde çatışmaların arttığını bildirdi.

Reuters haber ajansı ayrıca, Ukrayna'nın şu anda Kharkiv şehrinin yaklaşık 40 kilometre doğusunda, Siverskiy Donets Nehri kıyısına kadar uzanan bölgeyi kontrol altında tuttuğunu aktardı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde bölgede, birkaç yanmış askeri araç ve bir köprünün kısmen nehre batmış bir bölümü görülüyor.

Kiev’de Azovstal protestosu

Bu arada Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Mariupol kentindeki Azovstal demir-çelik fabrikasında mahsur kalan askerlerin eşleri ve akrabaları protesto düzenledi.

Azotsval’da kardeşi bulunan Maria Zimareva, “Oradaki herkesin evine dönmesini ve çocukları ile akrabalarıyla normal bir yaşam sürmelerini istiyorum. Niye kimse onlara yardım etmiyor?” dedi.

Ukrayna hükümeti, birçoğu yaralı olan askerleri kurtarmak için çabaların sürdüğünü bildiriyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, “Tahliyeler için yeni bir müzakere sürecine başladık. Ağır yaralılara öncelik vereceğiz” dedi.

NATO üyeliği tartışmaları

Diğer yandan Finlandiya’nın NATO üyeliğine başvuracağını açıklamasının ardından yaşanan tartışmalar devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı “Helsinki, böyle bir kararın sonuçlarının farkında olmalı” açıklamasında bulunarak, Finlandiya’nın NATO üyeliğinin “tehdit” olarak görüleceğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise “Finlandiya’nın kabulünün kolay olacağını ve bundan memnun olacaklarını” söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de, “Finlandiya ve başvurursa İsveç’in de NATO üyeliğini destekleyeceklerini” dile getirdi.

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