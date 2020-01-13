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  4. Ukrayna ‘kasten adam öldürme’ suçundan İran’a dava açtı

Ukrayna ‘kasten adam öldürme’ suçundan İran’a dava açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, yolcu uçağının düşürülmesi sonucunda İran’a dava açıldığı duyuruldu.Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), yolcu uçağının düşürülmesi sonucunda İran’a dava açıldığını açıkladı.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, yolcu uçağının düşürülmesi sonucunda İran’a dava açıldığı duyuruldu.
Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), yolcu uçağının düşürülmesi sonucunda İran’a dava açıldığını açıkladı. İstihbarat yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna Başsavcılığının Ukrayna Havayolları’na (MAU) ait Boeing 737 tipindeki düşürülen yolcu uçağına yönelik, Ukrayna Ceza Kanunu’nun 276. (Uçuş güvenliği ihlali), 115. (kasıtlı adam öldürme) ve 194. (maddi mal hasarı) maddelerinden açılan dava ve aldığımız talimatlar sonucunda, araştırmalara yönelik çalışmalarımız başlamıştır” ifadeleri kullanıldı.
Devrim Muhafızları tarafından, Tahran’da yaşanan ve 176 kişinin hayatını kaybettiği kazanın sorumluluğu kabul edilmişti.
Öte yandan İran Sivil Havacılık Örgütünden, düşürülen Ukrayna uçağının verdiği zarara ilişkin yapılan açıklamada “Yeşil alan ve sivil zararı Ukrayna karşılayacak” denilmişti.

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