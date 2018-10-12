"Ukrayna kilisesi kararı Rusya-Ukrayna ilişkilerini daha gerebilir"

TUĞÇENUR YILMAZ - Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elçin Macar, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin, Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılma talebini kabul etme kararının Ukrayna-Rusya ilişkilerini daha da gerginleştirebileceğini belirtti.
Fener Rum Patrikhanesi ve Ortodoksluk üzerine çok sayıda çalışması bulunan Prof. Dr. Macar, Fener Rum Patrikhanesinin, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Moskova’daki Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılma talebini kabul etme kararına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Ortaya çıkan kararın, nisan ayında Ukrayna'daki Başpiskopos Filaret'in başvurusunun kabul edilmiş olmasının doğal bir sonucu olduğunu belirten Macar, "Bu karar Ukrayna-Rusya ilişkilerini biraz daha gerginleştirebilir." dedi.
Macar, bu kararın Ortodoks kiliseleri arasında bir krize neden olabileceği görüşünü savunarak, Rus Ortodoks Kilisesi Sinodu'nun 15 Ekim'de gerçekleşecek toplantısından, ilişkilerin daha da gerginleşmesine yol açacak kararlar çıkabileceğine işaret etti.
Macar, Rus Ortodoks Kilisesi'nin tepki olarak İstanbul Patrikhanesi'nin yetki alanına izin almadan bir piskopos görevlendirmesinin söz konusu olabileceğini söyledi.
Macar, iki kilise arasında gerginlik oluşturabilecek konulara örnek olarak Yunanistan'da Rus Ortodoks rahiplerin yaşadığı Aynoroz'u gösterdi.
Macar, şunları kaydetti:
"Aynoroz önemli bir yer Ortodoks dünyası için ve Rus metropolitler de sık sık Aynoroz'u ziyaret ediyorlar ve Aynoroz'a girme izni de İstanbul Patrikhanesi'nde. Dolayısıyla aslında bakarsanız karşılıklı yaptırımlar çok da sonuç vermeyebilir. Çok bir yere varabileceğini sanmıyorum."
- "Geçmişte birçok örneği var"
Bazı bağımsız Ortodoks kiliselerin Fener Rum Patrikhanesinin kararını kabul etmeyebileceğini söyleyen Macar, "Ancak geçmişte de birçok örnek oldu ve zamanla konjonktür değiştiğinde tanıma yoluna gidebiliyorlar." şeklinde konuştu.
Öte yandan Ukrayna'nın büyük bir ülke olduğunu kaydeden Macar, "Bir Estonya ya da Litvanya'dan söz etmiyoruz. Ukrayna çok büyük bir ülke. Nüfusu kalabalık, ekonomik gücü var. Dolayısıyla kendi yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Macar, Fener Rum Patrikhanesi'nin bu karardan geri dönmesinin söz konusu olmayacağını vurguladı.
Bunun yanı sıra Macar, Rusya Federasyonu'nun Ankara ile iyi ilişkilerini kullanarak İstanbul Patrikhanesi üzerinde bir tür çevreleme politikası izlemeye çalışabileceğine işaret etti.
Macar ayrıca, "Ben söz konusu gelişmelerden Ankara'nın da hoşnut olduğunu, en azından karşı çıkmadığını tahmin ediyorum. Bu tür konularda Ankara araya girmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.
- Bağımsızlık süreci
Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık talebi nedeniyle son dönemde Ortodoks kiliseleri arasındaki ilişkiler gerilmişti. Bu yıl içerisinde Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık talebini, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne iletmişti.
Kiev'in bağımsızlık talebini ele alıp karar vermede Ortodoks ilahiyatına göre yetkisi bulunan Fener Rum Patrikhanesi, Kiev'den gelen başvurunun ardından harekete geçerek bağımsızlık statüsünü hazırlamak üzere iki temsilcisini Kiev'e göndermişti.
Moskova Patrikhanesi ise Kiev kilisesinin bağımsızlık talebinde Fener Rum Patrikhanesi'nin aldığı tavır nedeniyle sert tepki göstermişti.
Üç gün devam eden istişare toplantısının ardından dün Fener Rum Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık talebinin kabulüne ilişkin kararını açıklamıştı.
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