"Ukrayna kilisesi kararı Rusya-Ukrayna ilişkilerini daha gerebilir"

Macar, bu kararın Ortodoks kiliseleri arasında bir krize neden olabileceği görüşünü savunarak, Rus Ortodoks Kilisesi Sinodu'nun 15 Ekim'de gerçekleşecek toplantısından, ilişkilerin daha da gerginleşmesine yol açacak kararlar çıkabileceğine işaret etti.

Ortaya çıkan kararın, nisan ayında Ukrayna'daki Başpiskopos Filaret'in başvurusunun kabul edilmiş olmasının doğal bir sonucu olduğunu belirten Macar, "Bu karar Ukrayna-Rusya ilişkilerini biraz daha gerginleştirebilir." dedi.

TUĞÇENUR YILMAZ - Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elçin Macar, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin, Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılma talebini kabul etme kararının Ukrayna-Rusya ilişkilerini daha da gerginleştirebileceğini belirtti.

Macar, Rus Ortodoks Kilisesi'nin tepki olarak İstanbul Patrikhanesi'nin yetki alanına izin almadan bir piskopos görevlendirmesinin söz konusu olabileceğini söyledi.

Macar, iki kilise arasında gerginlik oluşturabilecek konulara örnek olarak Yunanistan'da Rus Ortodoks rahiplerin yaşadığı Aynoroz'u gösterdi.

Macar, şunları kaydetti:

"Aynoroz önemli bir yer Ortodoks dünyası için ve Rus metropolitler de sık sık Aynoroz'u ziyaret ediyorlar ve Aynoroz'a girme izni de İstanbul Patrikhanesi'nde. Dolayısıyla aslında bakarsanız karşılıklı yaptırımlar çok da sonuç vermeyebilir. Çok bir yere varabileceğini sanmıyorum."

- "Geçmişte birçok örneği var"

Bazı bağımsız Ortodoks kiliselerin Fener Rum Patrikhanesinin kararını kabul etmeyebileceğini söyleyen Macar, "Ancak geçmişte de birçok örnek oldu ve zamanla konjonktür değiştiğinde tanıma yoluna gidebiliyorlar." şeklinde konuştu.

Öte yandan Ukrayna'nın büyük bir ülke olduğunu kaydeden Macar, "Bir Estonya ya da Litvanya'dan söz etmiyoruz. Ukrayna çok büyük bir ülke. Nüfusu kalabalık, ekonomik gücü var. Dolayısıyla kendi yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.