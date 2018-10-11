Ukrayna kilisesi kararına Moskova'dan tepki, Kiev'den destek

MOSKOVA/KİEV (AA) – Fener Rum Patrikhanesinin, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılma talebini kabul etmesine Rusya'dan tepki geldi.

Moskova Patriği Kirill'in Basın Sözcüsü Aleksandr Volkov, yaptığı açıklamada, Fener Rum Patrikhanesinin kararının Ortodoksları böleceğini savundu.

Volkov, "Bu karar dağılmanın meşrulaştırılmasıdır. Fener Rum Patrikhanesi eylemleriyle kırmızı çizgiyi geçmekte ve Ortodoks birliğini felakete götürmektedir." ifadesini kullandı.

Moskova Patrikhanesine bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi Basın Sözcüsü Vasiliy Anisimov da Fener Rum Patrikhanesinin kararına tepki gösterdi. Anisimov, "Bu karar kiliseye karşı son derece düşmanca bir eylemdir." değerlendirmesinde bulundu.

- Ukrayna karardan memnun

Kiev Patriği Filaret ise kararın ardından Ukrayna kilisesinde birlik çağrısı yaptı.

Filaret, Ukrayna devletini dış güçlerden koruması için Ukrayna kilisesinin birlik içinde ve tek olması gerektiğini savunarak, "Moskova çatışma istiyor, biz Ukraynalılar ise çatışma istemiyoruz. Çünkü Ukrayna'nın işlerine dışarıdan karışılmasını istemiyoruz. Uzun süre sabrettik ve biraz daha sabredebiliriz fakat birleşme şiddet içermeden gönüllü bir şekilde olacak." diye konuştu.