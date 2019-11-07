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Ukrayna: “Kırım konusunda Türkiye anahtar rol oynuyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 16:32 | Son Güncelleme

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile yaşanan krizde Türkiye’nin çok önemli bir rol oynadığına dikkat çekildi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından basın mensuplarına yapılan açıklamada, Rusya tarafından ilhak edilen bölgelere ve bu bölgelerin geri alınarak Ukrayna’ya kazandırılması konusunda Türkiye’nin konumunun son derece önemli olduğu ayrıntısına değinildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile yaşanan krizde Türkiye’nin çok önemli bir rol oynadığına dikkat çekildi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından basın mensuplarına yapılan açıklamada, Rusya tarafından ilhak edilen bölgelere ve bu bölgelerin geri alınarak Ukrayna’ya kazandırılması konusunda Türkiye’nin konumunun son derece önemli olduğu ayrıntısına değinildi. Açıklamasında Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna topraklarının yüzde 7,2’sinin işgal edildiğini ifade eden Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Politika Yöneticisi Aleksey Makeyev, “Kırım, Kiev ve Türkiye arasındaki ilişkilerde çok önemli bir noktada. Türkiye bu itiraf ve kabul edilmemiş işgal bölgelerinin çözümü konusunda kesinlikle anahtar rolünde. Türkiye ve Ukrayna stratejik partner olan iki ülkedir. Kırım Tatarları ise ikili ilişkilerimizdeki köprü gibidirler. İki ülke olarak 50’den fazla devletler arası ortak yürüttüğümüz projemiz var ve beraber uçak üretimi konusunda da çalışıyoruz. Bu uçak konusundaki ortaklık ise bizim gelecekteki ortak koordinasyonlarımızdan birisi” ifadelerini kullandı.
Rusya Federasyonu tarafından 2014 yılında başlatılan ilhak politikası ve operasyonlarıyla, Kırım başta olmak üzere; Donetsk, Lugansk ve Mariopol şehirlerinin bulunduğu Donbas Bölgesi Ukrayna hükümetinden alındı. Ukrayna o günden bugüne Amerika Birleşik Devletleri, NATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok kurumdan askeri ve maddi yardım istedi.

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