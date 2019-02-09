Ukrayna, Kırım yakınlarında tatbikat yapacak

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Şubat ayı içerisinde Kırım yakınlarında uçaksavar füzeler ile tatbikat yapılacağını duyurdu.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Basın Ofisi, Ukrayna’nın yakınlarında tatbikat yapılacağını duyurdu. Açıklamada "2019 yılında toplam 4 tatbikat yapılacak. İlk tatbikat Şubat ayında Kırım yakınlarında bulunun Herson Bölgesi’ndeki Yagorlik poligonunda uçaksavar füzelerinin deneme atışlarıyla gerçekleşecek” denildi. Açıklamanın devamında ise tatbikatta kullanılacak olan savunma sistemlerinin isimlerinin “Buk-M1, ZRS S-125, S-300P/PO/B1” olduğu belirtildi.
"Tam bir savaş durumu gerçekliğiyle yapacağız"
Konuyla alakalı bir yorum da Ukrayna Füzesavar Roketleri Birliği Başkanı Yuriy Stavskiy’den geldi. Stavskiy açıklamasında "Tüm dikkatimizi tatbikata vereceğiz. Bu sene yapmayı planladığımız tatbikatları geçen sene yapılan tatbikatlardan daha geniş kapsamlı uygulayacağız. Burda Buk-M1 ve S-300P’lerden bahsediyoruz. Tam bir savaş durumu gerçekliğiyle yapacağız. Zaten amacımız da bu" dedi.
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