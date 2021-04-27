HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna Kovid-19 salgınının 3. dalgasından çıkmaya başladı

Ukrayna Kovid-19 salgınının 3. dalgasından çıkmaya başladı

27.04.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasından çıkmaya başladığını belirtti.

Ukrayna Kovid-19 salgınının 3. dalgasından çıkmaya başladı

Stepanov, ülkedeki salgın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin yavaş yavaş salgının üçüncü dalgasından çıkmakta olduğuna işaret eden Stepanov, önceki seneye kıyasla geçen hafta 15 bin kişinin daha az hastalığa yakalandığını ve hastaneye kaldırılanların sayısının da yüzde 3,4 düştüğünü aktardı.

Stepanov, salgının üçüncü dalgasının en zor dönemini atlattıklarını vurguladı.

Ülkede son 24 saatte 7 bin 915 kişide vaka görülürken, 432 kişi hayatını kaybetti.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede aşılananların sayısı 539 bin 126 kişiye ulaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
ABD'de yaşayan Türk genci annesini ve kız kardeşini öldürdüABD'de yaşayan Türk genci annesini ve kız kardeşini öldürdü
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü AK Partili ve CHP'li belediye arasında krize yol açtı

Bu görüntü AK Partili ve CHP'li belediye arasında krize yol açtı

İstanbul'da panik yaratan olay: Birçok ilçeden hissedildi

İstanbul'da panik yaratan olay: Birçok ilçeden hissedildi

Ünlü oyuncu Çukur'a böyle veda etti!

Ünlü oyuncu Çukur'a böyle veda etti!

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.