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Ukrayna krizi: ABD'ye göre Rusya ya diplomasiyi seçecek ya da Batı'yla karşı karşıya gelecek

13.01.2022 05:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Brüksel'de yapılan ve ilerme sağlanamayan NATO-Rusya Konseyi toplantısı sonrası Kremlin'i uyardı. Wendy Sherman, Rusya'nın önünde iki seçenek olduğunu söyledi. Sherman, "Rusya ya diplomasiyi seçecek ya Batı'yla karşı karşıya gelecek" dedi.

Ukrayna krizi: ABD'ye göre Rusya ya diplomasiyi seçecek ya da Batı'yla karşı karşıya gelecek

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Brüksel'de yapılan ve ilerme sağlanamayan NATO-Rusya Konseyi toplantısı sonrası Kremlin'i uyardı. Wendy Sherman, Rusya'nın önünde iki seçenek olduğunu söyledi. Sherman, "Rusya ya diplomasiyi seçecek ya Batı'yla karşı karşıya gelecek" dedi.

ABD ve Rusya heyetleri, Ukrayna'da gerilimi azaltma amacıyla Pazartesi günü İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişlerdi. Görüşmeler sürerken, NATO-Rusya Konseyi dün Brüksel'de 2019'dan bu yana ilk kez toplandı. 4 süren toplantı ve sonrasında taraflar birbirlerine sert mesajlar verdi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, ülkesinin ve diğer NATO üyelerinin, Ukrayna'nın askeri ittifaka üyeliğinin veto edilmesini asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Sherman, NATO'nun "açık kapı" politikasını sürdürdüğünü vurguladı.

Sherman, "ABD ve NATO her ihtimale hazırlıklıdır" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Avrupa'da silahlı çatışma tehlikesi olduğunu söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun, Rusya'nın, Ukrayna'nın ittifaka üye olmaması dahil tüm taleplerini reddettiğini vurguladı.

NATO üyeliği hedefi, Ukrayna'nın anayasasında da yazıyor.

NATO-Rusya Konseyi toplantısı

Rusya: NATO'nun doğuya doğru genişlemesi kabul edilemez riskler doğurur

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko ise NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin ülkesi için kabul edilemez riskler doğuracağını söyledi.

Alexander Grushko, Ukrayna'nın asla ittifaka üye olmamasına yönelik taleplerinde ısrarlı olduklarını vurguladı.

Grushko, "NATO, taleplerimizden, kendisine uygun olanları seçemez" dedi.

ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Viyana'daki toplantısına katılacak.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker gönderdiği sanılıyor. Bu yöndeki haberler Batılı ülkeleri endişelendirmiş ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair kaygılar artmıştı.

G7 ülkeleri Aralık ayında Rusya'yı, Ukrayna'yı işgal ederse, "ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağı" yolunda uyarmıştı.

2020'de sağlanan ateşkes tekrar yürürlüğe girdi

Aralık ayında Rusya ve Ukrayna, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine yönelik olarak 2020 yılında sağlanan kapsamlı ateşkesi tekrar yürürlüğe koymak için anlaşmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) arabulucuğu ile varılan anlaşmanın bölgedeki gerilimi azaltmak üzere önemli bir adım olduğunu söylemişti.

'Ülkeler arasında diyalog, ciddi bir krizi önlemek için şart'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Batı'nın soruna agresif yaklaşımının devam etmesi halinde "gerekli teknik askeri önlemleri alacaklarını" söylemiş, NATO'nun Doğu Avrupa'daki askeri faaliyetlerini durdurmasını ve Ukrayna'nın Batı ittifakına katılmasına onay vermeyeceğini garanti etmesini istemişti.

Rusya, Aralık ayında Ukrayna sınırında askeri tatbikat düzenlemişti.

Donbas bölgesinde ateşkes ihlalleri

Ukrayna ordusu 2014'ten beri ülkenin doğusunda Donbas bölgesinin büyük bölümünde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile savaşıyor.

7 yıldır süren çatışmalarda 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Savaş 2015'te sona ermiş olsa da Temmuz 2020'deki ateşkese kadar çatışmalar devam etti.

Bölgede ateşkes ihlalleri son dönemde tekrar artmaya başlamıştı.

Ukrayna, Rusya'yı ülke sınırlarının 200 kilometre yakınına 122 bin asker göndermekle suçlamış ve 143 bin askerin daha sınırın 400 kilometre ötesinde beklediğini öne sürmüştü.

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