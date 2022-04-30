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Ukrayna Krizi Latin Amerika Ekonomisini Vuruyor

30.04.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın ​Ukrayna’yı işgalinin ardından hammadde ve enerji fiyatlarının yükselmesi, ekonomisi daha çok hammadde ihracatına dayanan Latin Amerika’da üretim maliyetlerinin ve enflasyonun artmasına yol açıyor

Ukrayna Krizi Latin Amerika Ekonomisini Vuruyor

Ukrayna krizi, pandemi öncesinde de yapısal ekonomik sorunlar yaşayan Latin Amerika ülkelerindeki enflasyon oranlarını ateşledi. Bölgede Mart ayı enflasyonunun yüzde 7,5’e ulaştığı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC) da bölge için büyüme tahminini yüzde 2,1'den 1,8'e düşürdü; enflasyon tahminini artırdı ve istihdamdaki toparlanmanın yavaşlayacağını duyurdu.

Komisyon raporunda, Ukrayna’nın işgalinin bölgede başta hidrokarbon, metal, gıda ve gübre olmak üzere hammadde fiyatlarında artışa neden olduğu, bu durumun da bölgede süregelen enflasyonist baskıyı şiddetlendirdiği, volatiliteyi ve üretim maliyetlerini artırdığı kaydedildi.

Savaşla birlikte Latin Amerika’nın en büyük ticari ortakları olan AB, Çin ve Avrupa Birliği ülkelerindeki büyüme oranlarının düşmesinin bölge ihracatını olumsuz etkilemesi bekleniyor. ECLAC, Ukrayna krizi sonrası büyüme oranlarının ABD’de yüzde 1,2 azalarak yüzde 2,8’e, Çin’de binde 7 azalarak yüzde 5’e ve AB’de yüzde 1,4 azalarak yüzde 2,8’e düşeceğini tahmin ediyor.

ECLAC’a göre Güney Amerika ülkeleri içindeki en az büyüme binde 4'le bölge devi Brezilya'da, en fazla büyümeyse yüzde 5'le petrol zengini Venezuela'da olacak. Latin Amerika’nın en büyük ikinci ekonomisine sahip Meksika’daysa yüzde 1,7’lik bir büyüme bekleniyor.

Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 8,4’ünü oluşturmasına rağmen pandemide kayıt altına alınan can kayıplarının yüzde 28’inin yaşandığı Latin Amerika’da ayda 57 doların altında gelirle geçinmeye çalışanların oranı geçen yıl 5 milyon artarak nüfusun yüzde 13,8’ine ulaşmıştı.

Ekonomisi geçen yıl yaklaşık 6,2’lik bir toparlanma yaşasa Latin Amerika yüzde 9,3 enflasyon oranıyla dünyada en yüksek enflasyonun yaşandığı bölge olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri Latin Amerika’daki merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmek, dar gelirlileri krizin etkisinden korumak ve olası toplumsal çatışmaların önüne geçmek için, para politikalarını sıkılaştırmak zorunda kaldığını kaydediyor.

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Ukrayna
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