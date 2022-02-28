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“Ukrayna Krizi Latin Amerika’yı Doğrudan Etkileyecek”

28.02.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden en fazla etkilenecek bölgelerden biri de Latin Amerika. Yükselen petrol fiyatları, ekonomisi emtia ihracatına dayanan Latin Amerika’da ihracat gelirlerinin artması beklentisine yol açsa da uzmanlar savaşın bölgede yaşanan enflasyon sorununu arttıracağını belirtiyor

“Ukrayna Krizi Latin Amerika’yı Doğrudan Etkileyecek”

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden en fazla etkilenecek bölgelerden biri de Latin Amerika. İşgalin başlamasının ardından yükselen petrol fiyatları, ekonomisi emtia ihracatına dayanan Latin Amerika’da ihracat gelirlerinin artması beklentisine yol açsa da uzmanlar savaşın bölgede yaşanan enflasyon sorununu arttıracağını belirtiyor.

Rusya’ya uygulanmaya başlanan yaptırımlarla birlikte bölgede özellikle petrol ve hububat ihraç eden sektörlerin gelirlerinin artacağı ancak enerji ve ulaşım fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak ithalat maliyetlerinin artmasının enflasyon üzerinde daha fazla baskı yaratacağı bildiriliyor.

Bloomberg Intelligence sektör araştırma şirketi enerji analisti Fernando Valle, petrol fiyatlarının artmasının bölge için olumlu olduğunu ancak varil fiyatının 80 doların üzerine çıktığı durumda tüketici enflasyonunda olumsuz etki oluşacağını belirtiyor.

Bölgenin en önemli petrol üreticisi günlük yaklaşık 3 milyon varil üretimle Brezilya ve 1,8 milyon varille Meksika. Bu iki ülke aynı zamanda Rusya’nın Latin Amerika’daki en büyük ticari ortakları arasında yer alıyor. Rusya geçen yıl Brezilya ile 7,29 miyar dolar, Meksika ile de 4,78 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı.

“Krizden en çok Venezuela, Nikaragua ve Küba etkilenecek”

Venezuelalı siyaset bilimi ve Rusya uzmanı Jonathan Benavides, Latin Amerika’da Venezuela, Nikaragua ve Küba gibi yaptırım uygulanan ülkelerin finansal işlemlerini Rusya üzerinden yaptıklarını ve Rus bankalarına uygulanan yaptırımlardan en çok etkilenecek ülkelerin de bunlar olduğunu söylüyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Benavides son yıllarda Rusya ile Latin Amerika arasında artan ticari ilişkilerinin yaptırımlarla birlikte sekteye uğrayacağını hatta bu krizin Latin Amerikalıların sofralarında hissedilebileceğini kaydetti. Örneğin Venezuela’nın en büyük buğday tedarikçisinin Rusya olduğuna dikkat çeken uzman, Ukrayna krizinden dolayı önümüzdeki haftalarda ülkede ekmek sorunu yaşanabileceğini belirtti.

Rusya’nın son yıllarda Latin Amerika’da özellikle petrol, değerli maden gibi sektörlerde önemli yatırımlar yaptığını kaydeden Benavides, Rusya’nın son dönemde bölgeye ihraç ettiği en önemli kalemlerinden birinin de askeri teçhizat olduğunu söyledi.

Benavides, Venezuela, Küba, Nikaragua, Peru, Ekvador, Paraguay, Meksika ve Brezilya gibi birçok Latin Amerika ülkesinin eskiyen askeri sistemlerinin modernizasyonu çerçevesinde Rusya’dan uçak, zırhlı askeri araç, savaş tankları ve füze gibi askeri teçhizat alımı yaptığını ya da görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu’nun (ECLAC) bu yıl yüzde 2,1 yavaşlama beklediği bölge, geçen yıl IMF tarafından yüzde 9,3 ortalamayla dünyanın en yüksek enflasyonunun kaydedildiği yer olarak gösterilmişti. Uzmanlar bölgedeki enflasyon sorununun ana nedenleri arasında hammadde fiyatlarının ve ithalat maliyetlerinin artması, kur istikrarsızlığı ve bastırılmış talebin serbest kalması gibi faktörleri gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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