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Ukrayna krizi: Putin, ABD'nin uyarısından sonra ulusa sesleniş konuşmasında 'Güvenlikten taviz verilemez' dedi

23.02.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Ukrayna'nın işgali sürecinin başladığı uyarısını yaparken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında Rus silahlı kuvvetlerinden övgüyle söz etti ve güvenlikten taviz verilemeyeceğini söyledi.

Ukrayna krizi: Putin, ABD'nin uyarısından sonra ulusa sesleniş konuşmasında 'Güvenlikten taviz verilemez' dedi

Ukrayna sınırına yeni Rus birlikleri gönderildiği haberleri gelirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus televizyonlarından yayınlanan bir saatlik mesajında Rusya'nın çıkarları ve güvenliğinin müzakere konusu olamayacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'in, Ukrayna'da "işgalin başladığını" söylediği konuşmasından birkaç saat sonra ulusa seslenen Putin, Rusya'nın daima "yüzyüze ve dürüst bir diyaloğa açık" olduğunu kaydetti.

Batı ülkeleri Rusya'nın çıkarlarına yönelik bir dizi yaptırım açıklamıştı.

Rusya parlamentosunun üst meclisi, dün Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki iki bölgeye (Donetsk ve Luhansk) asker gönderme kararını onayladı.

Bunun ardından konuşan ABD Başkanı Joe Biden "Rusya hükümetinin Batı'dan giden mali kaynaklarını kestik" diyerek Rusya'ya yaptırımları açıkladı.

Devlet Başkanı Putin, 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada Ukrayna ile yıllar önce imzalamış olduğu barış anlaşmasına aykırı bir şekilde Ukrayna'nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinde ayrılıkçıların ilan ettiği "cumhuriyetler"i tanıdıklarını söylemişti.

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Ukrayna dışişleri bakanlığı Rusya'da bulunan bütün vatandaşlarını bu ülkeden ayrılmaya çağırdı ve "Tırmanan Rus saldırganlığı" nedeniyle konsolosluk hizmetlerinin aksayabileceği uyarısı yaptı.

Kiev'deki askeri yetkililer ise 18 ile 60 yaş arasındaki bütün ihtiyat subay ve erlerini derhal ve azami bir yıl süreyle silah altına çağırdı.

Diplomasi yolu kapandı mı?

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rus ordusunun bölgeye "barışı temin etmek" amacıyla gittiği iddiası Batı tarafından "gerçek dışı" bulunuyor.

Putin'in Ukrayna'nın doğusunda soykırım yapıldığına dair iddiasını reddeden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres "Barış gücü kavramının saptırılmasının" kaygı verici olduğunu söyledi.

https://www.youtube.com/watch?v=aJkpM5aPy7I

ABD Başkanı Biden ise bu iddaları "Basitçe ifade etmek gerekirse, Rusya Ukrayna'dan büyük bir toprağı kopardığını ilan etmiş oldu" diye karşılamıştı.

Putin'in, hala diplomatik yolların açık bulunduğu yolundaki ısrarına karşılık, Fransa ve ABD dışişleri bakanları, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmelerini iptal ettiler.

Ukrayna krizi: Putin, ABD'nin uyarısından sonra ulusa sesleniş konuşmasında 'Güvenlikten taviz verilemez' dedi

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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