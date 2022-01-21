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Ukrayna krizi: Rusya ABD'den yazılı yanıt bekliyor

21.01.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken'le planlanandan kısa süren görüşmesini "faydalı" şeklinde değerlendirdi.

Ukrayna krizi: Rusya ABD'den yazılı yanıt bekliyor

Rusya şimdi taleplerine ABD'den yazılı olarak bir yanıt bekliyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna krizi nedeniyle yükselen tansiyonu görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün bir araya geldi. Planlanandan kısa süren görüşme sonrası dışişleri bakanları, ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi. Yaklaşık 2 saat sürmesi planlanan görüşme 1,5 saat sonra sona erdi.

Basın toplantısında Rusya'yı Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlememesi konusunda bir kez daha uyaran Blinken, Lavrov'a "ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Ukrayna'nın yanında olduğu, egemenliğini ve topraklarını korumasına destek olacağını" ilettiğini dile getirdi. Blinken, "Eğer herhangi bir Rus askeri birliği Ukrayna sınırına doğru hareket ederse bunu bir 'işgal' olarak gördüğümüzü açıkça dile getirdik. Böyle bir durumda ABD, ortakları ve müttefikleriyle hızla harekete geçerek tepki gösterecek" diye konuştu.

Buluşmada Lavrov'la pazarlık yapmadıklarını, ancak görüş alışverişinde bulunduklaranı belirten Blinken, görüşmenin polemikten uzak "açık" bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti. Lavrov'la diplomatik sürecin devam etmesi konusunda hemfikir olduklarını da vurgulayan Blinken, "Rusya, Ukrayna'ya karşı saldırganlığını durdurmalı" şeklinde konuştu.

"Putin Biden'la görüşmeye hazır"

Lavrov da kendi düzenlediği basın toplatısında, görüşmenin "açık ve faydalı" geçtiğini belirterek olumlu bir bilanço çıkardı. Ülkesinin hiçbir zaman Ukrayna halkını tehdit etmediğini söyleyen Lavrov, komşularına yönelik bir saldırı planı yapmadıklarını kaydetti. Durumun sakinleşmesini umduğunu dile getiren Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Dışişleri Bakanı Joe Biden'la görüşmeye hazır olduğu bilgisini de aktardı.

ABD'ye Rusya'nın taleplerini ilettiğini ve önümüzdeki haftaya kadar ABD'den yazılı olarak yanıt beklediklerini kaydeden Lavrov, öte yandan Batı'da Rusya düşmanı bir hava esmesinden şikayet ederek "Doğru bir yol bulup bulamayacağımızı söyleyemem" diye konuştu.

Rusya ne istiyor?

Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna sınırına konuşlandırdığı 100 bin askerini geri çekmesini isterken, Rusya kendisine güvenlik garantisi verilmesi de dahil kapsamlı bir talepler kataloğunu ABD'ye iletmişti.

Rusya, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka kabul etmeyerek ve doğuya doğru genişlemesini durdurarak kendisine güvenlik sağlamasını istiyor.

Reuters,AFP/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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