“Ukrayna Krizi Türkiye’nin Önemini Arttırdı”

Washington Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü Soner Çağaptay’a göre Washington Ukrayna krizi konusunda başarılı bir oyun oynuyor.

Washington Rusya’nın adımlarını istihbarat aracılığıyla edindiğini bilgilerine dayanarak Putin’i ya bir sonraki hamlesini yapmak zorunda bırakarak sıkıştırıyor. Bir sonraki hamlesini tahmin ederek ya o hamleyi yapmak zorunda bırakıyor ya da hamleyi yapmayarak imaj kaybederek çıkmasına sebep vermeye çalışıyor.

“Türkiye Montrö’yü uygulayacak”

Soner Çağaptay, gelişmelerden dolayı Türkiye’nin Washington ve NATO içindeki kredisi arttığını belirtiyor. “Ukrayna krizi, Türk Amerikan ilişkileri açısından faydalı bir gelişme oldu. Türkiye’nin Washington’daki önemini arttırdı.”

Çağaptay’a göre, NATO üyelerin için Rusya’nın ortak bir tehdit olduğunun varlığını tespit etmesiyle Ukrayna krizi NATO’yu bir kez daha perçinledi. NATO kendisine tekrar misyon buldu. Hem Rusya hem de Ukrayna ile olan iyi ilişkilerini korumak istediği için diplomatik bir ara yol Ankara açısından en ideal sonuç. Ama olası sıcak çatışma durumunda Türkiye’nin NATO’daki rolünün öneminin öne çıkacağını şu sözlerle özetliyor:

“Türkiye Montrö’yü uygulayacak. Rusya’nın Karadeniz’e giriş çıkışını engellemeyecek. Ama aynı zamanda savaş konusunda nötr bir tavır alacak. Fakat kapalı kapılar arkasında Kiev’i desteklemeye devam edecek. Hem de bu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerika başkanı Biden arasında yeni bir iş birliği zemini oluşturacak gibi görünüyor. İş birliği olacaksa biz bunu duymayacağız kapalı kapılar ardında olacak.”

NATO içinde Rusya’ya aleni olarak karşı çıkan ülkeler ve aleni olarak karşı çıkmayıp kapalı kapılar arkasında destek verecek ülkeler arasında Türkiye’nin de yer alacağını belirtiyor.

“Putin ‘Saray Darbesi’ Stratejisi İzliyor”

Putin klasik bir işgalden ziyade istikrarsızlık yaratarak rejim değişikliğine yönelik hareketlerde bulunacağını öngören uzman, saray darbesiyle sonuçlanacak bir strateji izlediğine dikkat çekiyor.

Ukrayna’da rejim değişikliğinin, Kiev’in Karadeniz’de Türkiye’nin müttefiklerinden olduğunu, Rusya’nın idaresi altına geçmesi, Karadeniz güvenliği açısından olumlu bir gelişme olmayacağını belirtiyor.

