Ukrayna Krizinde İstanbul Buluşması

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereler bu hafta İstanbul’da yapılacak.

Heyetlerin bugün İstanbul’a gelmesi, toplantılara ise bugün ya da yarın başlanması bekleniyor.

Görüşmeler öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Ukrayna'daki son durum ve İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler ele alındı.

Çavuşoğlu dün de, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşmüştü. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından, “Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde iki liderin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldığını açıklamıştı.

Ukrayna ile Rusya Dışişleri Bakanları, savaşın başlamasının ardından ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan Antalya Diplomasi Forumu'nda 10 Mart’ta bir araya gelmişti.

Bu arada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Özel Kalem Yardımcısı Ihor Zhovkva yaptığı açıklamada, “"Türkiye, gelecekte güvenliğimizin garantörü olabilecek ülkeler arasında yer alıyor" dedi.

