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Ukrayna krizinde Normandiya Formatı umudu

08.02.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya lideri Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna krizi konusunda iyimser açıklamalar yaptı.

Ukrayna krizinde Normandiya Formatı umudu

Zelenskiy ise Rusya'dan somut adımlar beklediklerini söyledi.Ukrayna krizinin diplomatik yollardan çözümü için arabuluculuk girişiminde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin ardından bugün de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Macron, "Şu anda müzakereleri ilerletme imkanımız var" diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı, Batı ile Rusya arasındaki gerginlikleri yumuşatmak için "somut, pratik çözümler" bulunduğunu ifade etti.

Macron, Putin'in pazartesi günkü görüşmede kendisine durumun "ne daha da kötüleşeceği ne de gerginliğin daha da tırmanacağı" konusunda güvence verdiğini söyledi.

Normandiya Formatı vurgusu

Ancak ihtilafın diğer tarafı olan Ukrayna ise Rusya'dan somut adımlar bekliyor. Macron ile görüşmesinden sonra açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya, Fransa ve Almanya'nın dahil olduğu bir zirvenin gerçekleşmesini umduğunu söyledi. Zelenskiy, "Normandiya Formatı'ndaki lider ülkelerle yakında müzakerelere yeniden başlamayı umuyoruz" dedi. Gerinliğin yumuşatılması için Rusya'dan "somut adımlar" beklediklerini ifade eden Zelenskiy, "Sözlere güvemiyorum; bence her politikacı somut adımlar atarak şeffaf davranabilir" dedi.

Normandiya Formatı nedir?

Normandiya Formatı adı verilen müzakere süreci, 2014 yılında Almanya, Ukrayna, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla başlatılmıştı. Ukrayna ihtilafına diplomatik çözüm bulmayı hedefleyen süreç, 2015'te Minsk Protokolü'nün imzalanmasına giden müzakerelerin önünü açmıştı. Süreç ateşkes anlaşmasının ihlali nedeniyle 2016 ve 2019 yılında yapılan iki görüşme ile devam etmiş ancak somut çözümler elde edilememesi nedeniyle rafa kaldırılmıştı. Ocak ayı sonunda taraflar danışmanlar düzeyinde Paris'te bir araya gelmiş ve iki hafta sonra Berlin'de görüşmelere devam edilmesi kararlaştırılmıştı.

AFP,Reuters,DW/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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