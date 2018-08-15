HABER

Ukrayna Kültür Derneği'ne 'kaçak ve izinsiz eğitim' davası 

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 12:50 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ukrayna Kültür Derneği'nin kaçak ve izinsiz eğitim faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle kapatılmasını istedi.

Ukrayna Kültür Derneği'ne 'kaçak ve izinsiz eğitim' davası 

Haber: Hayati ARIGAN /İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ukrayna Kültür Derneği'nin kaçak ve izinsiz eğitim faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle kapatılmasını istedi.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanamede Kağıthane Seyrantepe'de faaliyet gösteren Ukrayna Kültür Derneği hakkında yapılan şikayette dernek merkezinde izinsiz ve kaçak eğitim faaliyetinin yürütüldüğü yer aldı. Dernekler Kanuna göre yapılan denetimde derneğin okul, kurs ve dershane şeklinde düzenlendiği, Ukrayna uyruklu kişilerin çocuklarına yönelik takviye derslerin verildiği belirtildi.
Denetim raporunda Ukrayna uluslararası okuluna yönelik sınavların Ukrayna'dan gelen yetkililer tarafından yapıldığı, kültürel ve sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü dernek başkanı Munavara Usenova tarafından söylendiği belirtildi. Davanamede dernek merkezinde verilen eğitim faaliyetleri için milli eğitim müdürlüğünden izin alınmadığı yer aldı. Derneğin feshi davasının görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Ukrayna Kültür Derneği'ne 'kaçak ve izinsiz eğitim' davası

PARTNER30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı
PKK'nın Avusturya mali sorumlusu Kapıkule'de yakalandıPKK'nın Avusturya mali sorumlusu Kapıkule'de yakalandı
Duvarı delip fabrikaya giren 2 kişi yakalandıDuvarı delip fabrikaya giren 2 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti

Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Beyoğlu'dan korku dolu anlar! Genç kadın otobüs durağında kanlar içerisinde bulundu!

Beyoğlu'dan korku dolu anlar! Genç kadın otobüs durağında kanlar içerisinde bulundu!

Zonguldak'ta akılalmaz olay! 7 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı

Zonguldak'ta akılalmaz olay! 7 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.