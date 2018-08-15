Ukrayna Kültür Derneği'ne 'kaçak ve izinsiz eğitim' davası 

Haber: Hayati ARIGAN /İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ukrayna Kültür Derneği'nin kaçak ve izinsiz eğitim faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle kapatılmasını istedi.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanamede Kağıthane Seyrantepe'de faaliyet gösteren Ukrayna Kültür Derneği hakkında yapılan şikayette dernek merkezinde izinsiz ve kaçak eğitim faaliyetinin yürütüldüğü yer aldı. Dernekler Kanuna göre yapılan denetimde derneğin okul, kurs ve dershane şeklinde düzenlendiği, Ukrayna uyruklu kişilerin çocuklarına yönelik takviye derslerin verildiği belirtildi.
Denetim raporunda Ukrayna uluslararası okuluna yönelik sınavların Ukrayna'dan gelen yetkililer tarafından yapıldığı, kültürel ve sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü dernek başkanı Munavara Usenova tarafından söylendiği belirtildi. Davanamede dernek merkezinde verilen eğitim faaliyetleri için milli eğitim müdürlüğünden izin alınmadığı yer aldı. Derneğin feshi davasının görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.
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