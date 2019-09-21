‘Ukrayna Liderinden Biden’ın Oğlunu Araştırmasını İstedi’

Amerikan AP haber ajansının geçtiği bir habere göre, Başkan Donald Trump Ukrayna’nın yeni lideriyle geçen yaz yaptığı bir görüşmede kendisinden Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’yla alakalı faaliyetlerini araştırmasını istedi. Ajans haberini konuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdı. Demokratlar, haber eğer doğruysa, Başkan Trump’ı “siyasi bir rakibe zarar vermeye yönelik açık bir çaba” sergilemekle suçlayarak kınadı.

Trump’ın bir yabancı lidere söylediği iddia edilen sözleri şikayet konusu olmuştu. Başkan Trump, ihbarı yapan istihbarat çevresinden kimliği belirsiz kişiyi “partizan” olmakla suçlamış, yabancı liderlerle girdiği diyalogların "her zaman usulüne uygun olduğunu" savunmuştu.

Hükümetin istihbarat izleme dairesi, 12 Ağustos tarihli şikayeti “acil ve ciddi” olarak nitelendirmiş, ABD yasaları gereğince Kongre liderleriyle paylaşılması gerektiğini kaydetmişti. Ancak Trump yönetimi şikayetin ayrıntılarının Kongre’yle paylaşılmasına izin vermedi. Demokratlar ise konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını, gerekirse meseleyi mahkemeye taşıyacaklarını vurguluyor.