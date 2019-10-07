Ukrayna Lideriyle Telefon Krizinde İkinci Muhbir Açıklaması

Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle yaptığı telefon görüşmesinde görevini kötüye kullandığı iddialarını destekleyen ikinci bir muhbirin varlığı Amerikan basınında yer almıştı. İlk muhbiri temsil eden avukat Avukat Mark Zaid Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada istihbarat servisi çalışanı ikinci bir muhbiri de temsil edeceğini bildirdi. Avukat, istihbarat çalışanı bu kişinin kurum içi gözlemcilere konuştuğunu ve ilk muhbirin anlattıklarını destekler bilgilere birinci elden sahip olduğunu kaydetti. Bu durum Başkan Trump’ın ilk muhbirin şikayetinin uygunsuz yapıldığı çünkü şikayetin ikinci ağızdan bilgilere dayanarak yapıldığı şeklindeki savunmasını çürütür nitelikte. Devlet memuru olan ilk muhbir 12 Ağustos’ta resmi bir şikayette bulunmuştu. Bu şikayet Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın Trump’ın azledilmesinin önünü açabilecek soruşturmaya başlamalarıyla sonuçlanmıştı. Şikayette Trump’a 2020 seçimleri için yabancı bir ülke liderinin müdahalesini talep ettiği suçlamalsı yöneltilmişti.

Konuya yakın bazı kaynaklar Trump’ın Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’e azil tartışmalarını yeniden başlatan telefon konuşmasını yapması için Enerji Bakanı Rick Perry’nin kendisini teşvik ettiğini söylediğini aktarmıştı. Enerji Bakanı’nın sözcüsü tarafından Pazar günü yapılan açıklamada Bakan Perry’nin Trump’ı Rusya lideri Volodimir Zelenski’yle görüşmesi yönünde cesaretlendirdiği doğrulandı ancak Perry’nin Trump’tan yalnızca enerji konularını görüşmesi için bu telefon görüşmesini yapmasını istediğini kaydedildi. Sözcü Shaylyn Hynes, Enerji Bakanı’nın Ukrayna’yla ilgili tek çıkarının ABD’nin Avrupa’yla enerji bağını güçlendirmek olduğunu kaydetti. Soruşturmanın bir diğer kilit ismi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Temsilciler Meclisi’nin yürüttüğü azil soruşturması kapsamında kendisinden istenen bazı belgeleri hala teslim etmemekle suçlanıyor. Kıdemli Demokratlar’dan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Eliot Engel, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Pompeo için “Şu ana kadar soruşturmayla işbirliğine gitmedi” ifadelerini kullandı.27 Eylül’de çıkartılan mahkeme celbinin süresi geçtiğimiz Cuma günü dolmuştu.