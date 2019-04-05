HABER

Ukrayna Merkez Seçim Kurulu: “Başkan adaylarının futbol sahasında oturum düzenlemesi kanuni değil”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

Ukrayna Merkez Seçim Kurulu Başkan Yardımcısı Yevgeniy Radçenko yaptığı bir açıklamada, başkanlık seçimine katılacak adaylar arasında futbol sahasında yapılacak bir organizasyonun kanuni olmadığını belirtti.Ukrayna Merkez Seçim Kurulu Başkan Yardımcısı Yevgeniy Radçenko, “Taraflar üç şekilde seçim çalışması yürütebilir.

Ukrayna Merkez Seçim Kurulu Başkan Yardımcısı Yevgeniy Radçenko yaptığı bir açıklamada, başkanlık seçimine katılacak adaylar arasında futbol sahasında yapılacak bir organizasyonun kanuni olmadığını belirtti.
Ukrayna Merkez Seçim Kurulu Başkan Yardımcısı Yevgeniy Radçenko, “Taraflar üç şekilde seçim çalışması yürütebilir. Birincisi, seçim öncesi yapılan propoganda programları. İkincisi, çeşitli basın olanaklarını değerlendirmek ve üçüncüsü de Ukrayna Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu yayın organlarını kullanmak. Futbol sahasında düzenlenecek siyasi bir oturum kanuna aykırıdır” ifadelerini kullandı.
31 Mart’taki seçimlerde en yüksek oyu alan Vladimir Zelenskiy, mevcut Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’yu NSK Olimpiskiy stadyumunda beraber bir siyasi oturum düzenlemeye çağırmış ve Petro Poroşenko bunu kabul etmişti.

PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
CHP'li Öztrak: Farkın kapanmayacağı ortadaCHP'li Öztrak: Farkın kapanmayacağı ortada
Gaziantep'te büyükşehir ve 2 ilçe başkanı mazbatalarını aldıGaziantep'te büyükşehir ve 2 ilçe başkanı mazbatalarını aldı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.