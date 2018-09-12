Ukrayna Milli Günü Ankara'da kutlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Halen 2,2 milyar dolar seviyesinde olan Türk firmalarının Ukrayna'daki toplam yatırımının da önümüzdeki dönemde yükselmesini arzu ediyoruz." dedi. Ukrayna'nın 27. bağımsızlık günü ve Türkiye-Ukrayna diplomatik ilişkilerinin yıldönümünü kutlamak için Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Ukrayna hükümetinin Türk yatırımcılarına gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Ukraynalı yetkililere teşekkür ederek, "Halen 2,2 milyar dolar seviyesinde olan Türk firmalarının Ukrayna'daki toplam yatırımının da önümüzdeki dönemde yükselmesini arzu ediyoruz." diye konuştu. Ukrayna'nın Türkiye'nin "stratejik ortağı" olduğunu vurgulayan Dönmez, "İnanıyorum ki önümüzdeki dönem beklentilerimizi de aşan yeni yatırım rekorlarına hep birlikte imza atacağız." ifadesini kullandı. Bakan Dönmez, iki ülke halklarının tarihten gelen ortak paydalara ve dostluk bağlarına sahip olduğunu vurgulayarak, Türkiye-Ukrayna Stratejik Konseyi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko liderliğindeki toplantısının gelecek aylarda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ukrayna ile ekonomik ilişkilerin istikrarlı bir gelişim gösterdiğini fakat beklentilerinin gerisinde kaldığını aktaran Dönmez, "5 milyar doları dahi bulmayan ikili ticaretimiz potansiyelimizi yansıtmıyor. Müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşması'nı gerçekleştireceğimiz zirvede imzalamayı, böylelikle rakamları çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu. Dönmez, Ukrayna ile vizesiz rejime geçmeyi de yeterli bulmayarak, geçen yıl haziran ayı itibarıyla kimlikle seyahatin başlatıldığını hatırlattı. Dönmez, "Bunun karşılıklı faydalarını da gördük. Artık milyonları bulan turist sayıları her yıl daha da artacaktır diye umut ediyorum." dedi. Sosyal ve kültürel ilişkileri güçlendirmek adına Kiev'de geçen yıl Yunus Emre Merkezi'nin açıldığını belirten Dönmez, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da Ukrayna'nın genelinde faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğüne dikkati çekti. Bakan Dönmez, Ukrayna'daki reform sürecine ilişkin, "Ukrayna yönetimi, zor koşullara rağmen, takdirle izlediğimiz bir reform programı yürütüyor. Ülkede barışa, istikrara ve refaha katkı sağlayacak bu sürece aktif şekilde destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İş birliklerimizi geliştirmeye devam etmekteyiz" Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha da bugün ülkelerinin bağımsızlık yıldönümünün yanı sıra Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilk diplomatik temaslarının 100. yılını kutladıklarını kaydetti. İkili ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu vurgulayan Sybiha, "Siyasi, askeri, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim gibi birçok alanda iş birliklerimizi geliştirmeye devam etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu. Sybiha, Ukrayna ve Türkiye'nin tarih boyunca hiçbir zaman jeopolitik, ideolojik ya da ekonomik açıdan rakip olmadığını vurgulayarak, "Karşılıklı tamamlayıcı niteliğe sahip ekonomi yapısı sayesinde ilişkilerimizi kazan-kazan formülüne göre geliştirme avantajını elde ettik." dedi. "Türkiye Karadeniz Bölgesi'nde kilit müttefikimiz kalmaya devam etmektedir" diyen Sybiha, Türk hükümetine Kırım konusunda değişmeyen tutumu ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda sergilediği prensipli tutumdan ötürü teşekkür etti. Büyükelçi Sybiha, şunları belirtti: