Ukrayna NATO'ya üye olmak istiyor

Zelenskiy bunun Rusya'ya verilmiş "gerçek bir mesaj" olacağını söyledi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin hareketiyle yeniden tırmanmaya başlayan Ukrayna-Rusya gerilimi nedeniyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmede ülkesinin ittifaka üye olma isteğini dile getirerek NATO'dan bir üyelik planı hazırlamasını talep etti. Zelenskiy bunun Rusya'ya verilmiş "gerçek bir mesaj" olacağını ifade etti. NATO'nun Donbass'taki savaşı sona erdirmenin "tek yolu" olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı, NATO ülkelerinden Rusya'ya karşı caydırıcılık unsuru olarak Karadeniz'deki askeri varlıklarını güçlendirmesini istedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın NATO üyeliğinin durumu yalnızca "kötüleştireceği" belirtildi.

DAYANIŞMA SÖZÜ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ise görüşmede Ukrayna'ya dayanışma taahhüdünde bulunduğu ancak askeri destek ihtimalini gündeme getirmediği kaydedildi. Stoltenberg açıklamasında, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki askeri faaliyetleri ve ateşkes ihlâllerine ilişkin endişelerimi dile getirmek için aradım" dedi. Stoltenberg NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğini ve yakın ortaklık kurmakla yükümlü olduğunu belirtti.