Ukrayna ne zaman bağımsız oldu? Ukrayna nerededir, ilk devlet başkanı kimdir?

R'dusya Ukrayna savaşı dünya piyasalarını altüst etti. Dolar ve altın yükselirken hisseler ve kripto paralar değer kaybetti. Rusya'nın askeri kapasitesi Ukrayna'nın oldukça ötesinde. Örneği Ukrayna'da murhip, uçak gemisi, denizaltı ve nükleer savaş başlığı bulunmazken Rusya'da ise 15 murhip, 1 uçak gemisi, 70 denizaltı, 4 bin 490 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Peki Ukrayna ne zaman bağımsız oldu? İşte merak edilenler...

UKRAYNA NASIL BAĞIMSIZ OLDU?

Ukrayna eski bir SSCB üyesidir. 1917 Sosyalist Ekim Devrimi’nden sonra, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Sosvyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) içinde yerini aldı. Sovyetler Birliği’nde 1990 yılına gelinirken “yeniden yapılanma” adı altında yaşanan çözülme sürecinde, bütün diğer eski Sovyet ülkelerinde görüldüğü gibi Ukrayna’da da milliyetçi dalga artış gösterdi.

Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosu, 24 Ağustos 1991 tarihinde Ukrayna’nın bağımsızlığını ilan eden belgeyi onayladı. Ukraynalıların yüzde 90'ı 1 Aralık 1991 tarihinde düzenlenen referandumda, Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığı için oy verdi. Bunların ardından Ukrayna bağımsızlığını ilan etti. Ukrayna'nın ilk devlet başkanı ise Leonid Kravçuk oldu. 1996'da Leonid Kuçma başkanlık koltuğunda yerini aldı.

UKRAYNA NEREDE?

Doğu Avrupa'da yer alan Ukrayna 603.549 km² yüzölçümüne sahiptir. Avrupa'daki en büyük ülke olan Ukrayna doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'yla komşudur. Öte yandan güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı bulunur.



