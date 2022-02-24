Ukrayna nerede? Ukrayna hangi bölgede? Ukrayna'nın nüfusu ne kadar? İşte coğrafi konumu ve nüfusu!

Rusya Ukrayna savaşı sonrası Ukrayna’nın haritası, komşuları ve nüfusu merak ediliyor. Sabaha karşı başlayan saldırıda Ukrayna’nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyulurken halk kenti terk etmeye çalışıyor. Peki Ukrayna nerede?

UKRAYNA NEREDE?

Ukrayna coğrafi konum itibari ile Kuzey Doğu Avrupa'da yer alıyor. Başkent olan Kiev aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olarak bilinmekte. Ülke, 603.549 km² yüzölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en büyük ülkedir. Doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'nın da komşusudur. Aynı zamanda güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı yer almaktadır. Ukrayna Slavlardan gelme bir ülkedir. Ülkenin adı ise yine Slav dilinden gelmekte.

Yarı başkanlık sistemi şeklinde yönetilen ülke önceden Sovyetler birliğine bağlı bir ülke idi. Sovyetler birliğinin dağılmasının ardındaan 1991 yılında Ukrayna bağımsızlığını ilan etmiştir. Yüksek insani gelişme endeksine sahip olan ülkede trafik akışı sağ taraftan ilerlemektedir. Ukrayna Grivna’sı ülkenin resmi para birimidir. Ukrayna ayrıca tarihte Rutenya olarak da anılmaktaydı.

UKRAYNA'NIN NÜFUSU NE KADAR?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'dir. Kiev aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir ve nüfusu itibari ile de Avrupa'nın en kalabalık 7. şehridir. Ukrayna'nın toplam nüfusu ise 2.8 milyondur.

