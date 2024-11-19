Ukrayna'nın ABD füzeleriyle Rusya'yı vurması sonrası Putin 'Nükleer silah doktrinini' imzaladı! "Bu saldırı 3. Dünya Savaşı olur..."

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO'ya ait uzun menzilli silahların kullanılması durumunda, Kiev ve NATO unsurlarına saldırma hakkına sahip olacaklarını belirterek, "Bu da 3. Dünya Savaşı olur." dedi. Putin ise Ukrayna'nın saldırı üzerine 'nükleer silahla yanıt' doktrinini imzaladı. Dünyanın nefesini tuttuğu olayda Rusya cephesi ABD ve Avrupa'nın da savaşa dahil olduğu yönünde açıklamalar verdi.

"FÜZELERİN KULLANILMASI, ABD VE AVRUPA'NIN SAVAŞA GİRMESİ DEMEK"

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ABD'nin, Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanımına izin verdiği yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Bu füzelerin Ukrayna'nın savaştaki eylemlerine katkıda bulunmayacağını savunan Medvedev, "NATO'ya ait uzun menzilli taktik balistik ve seyir füzelerinin Rus topraklarına karşı kullanımına kimin ne zaman karar verdiği önemli değil. Bu tür füzeleri ülkemize karşı kullanma girişimleri daha önce de oldu. Düşmanın elinde ne kadar füze bulunduğu da önemli değil." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce "Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceği" yönünde açıklama yaptığını anımsatan Medvedev, şunları kaydetti:

"BU 3. DÜNYA SAVAŞI OLUR"

"Önemli olan, Başkanımızın söyledikleri. Bunun sonucunda nükleer caydırıcılık doktrininin yeni versiyonu onaylandı. NATO’ya ait füzelerin bu şekilde kullanılması, ittifak ülkelerinin Rusya’ya karşı saldırısı olarak nitelendirilebilir. Bu durumda Kiev’e ve nerede olursa olsun NATO unsurlarına kitle imha silahlarıyla misilleme yapma hakkı doğuyor. Bu da 3. Dünya Savaşı olur."

Medvedev, ABD'de Joe Biden yönetiminin gerginliği bilinçli olarak artırdığını ve bununla Başkan seçilen Donald Trump ekibinin uğraşmak zorunda kalacağını belirterek, "Belki de yaşlı Biden insanlığın önemli bir kısmını yanına alarak zarif bir şekilde ölmeye karar verdi." ifadesini kullandı.

PUTİN 'NÜKLEER SİLAHLA YANIT' DOKTRİNİNİ ONAYLADI

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin de bugün, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.

UKRAYNA ABD FÜZELERİYLE RUSYA'YI VURDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Bryansk bölgesindeki bir unsura 6 balistik füze fırlattığı belirtildi.

Füzelerin, S-400 ve "Pantsir" hava savunma füze sistemleriyle engellendiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda Amerikan yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleri kullanıldı. Bunlardan 5'i düşürüldü, 1'i hasar gördü. Bunun parçaları, Bryansk bölgesindeki bir askeri tesisin teknik bölgesine düştü ve yangın çıktı. Yangın söndürüldü. Can kaybı ve hasar yok."

UKRAYNA'NIN FÜZESİ BORSAYI VURDU

Ukrayna yönetiminin ABD'den onay aldıktan sonra Rus topraklarına ilk ATACMS saldırısı gerçekleştirdiği iddialarının ardından piyasalar düşüş yaşadı. Buna göre, BIST 100 endeksi yüzde 1,2 değer kaybederek 9 bin 280 puana gerilerken; BIST Banka endeksi ise yüzde 1,9 düştü ve bin 920'ye indi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır