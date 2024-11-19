HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna'nın ABD füzeleriyle Rusya'yı vurması sonrası Putin 'Nükleer silah doktrinini' imzaladı! "Bu saldırı 3. Dünya Savaşı olur..."

Ukrayna'nın ABD füzeleriyle Rusya'yı vurması sonrası Putin 'Nükleer silah doktrinini' imzaladı! "Bu saldırı 3. Dünya Savaşı olur..."

19.11.2024 15:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biden yönetiminin ABD'nin uzun menzilli füzelerini Ukrayna vermesinden sonra Ukrayna bugün Rus sınırının 115 kilometre içerisindeki hedefleri vurdu. Rusya cephesinden Ukrayna'nın bu vuruşuna çok sert bir tepki geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, uzun menzilli silahların kullanımının '3. Dünya Savaşı' olacağını belirtti. Medvedev ayrıca bu füzelerin kullanılmasının ABD ve Avrupa'nın savaşa katılması olarak yorumlanacağını ifade etti.

Ukrayna'nın ABD füzeleriyle Rusya'yı vurması sonrası Putin 'Nükleer silah doktrinini' imzaladı! "Bu saldırı 3. Dünya Savaşı olur..."

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO'ya ait uzun menzilli silahların kullanılması durumunda, Kiev ve NATO unsurlarına saldırma hakkına sahip olacaklarını belirterek, "Bu da 3. Dünya Savaşı olur." dedi. Putin ise Ukrayna'nın saldırı üzerine 'nükleer silahla yanıt' doktrinini imzaladı. Dünyanın nefesini tuttuğu olayda Rusya cephesi ABD ve Avrupa'nın da savaşa dahil olduğu yönünde açıklamalar verdi.

aa

"FÜZELERİN KULLANILMASI, ABD VE AVRUPA'NIN SAVAŞA GİRMESİ DEMEK"

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ABD'nin, Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanımına izin verdiği yönündeki iddiaları değerlendirdi.

sssda

Bu füzelerin Ukrayna'nın savaştaki eylemlerine katkıda bulunmayacağını savunan Medvedev, "NATO'ya ait uzun menzilli taktik balistik ve seyir füzelerinin Rus topraklarına karşı kullanımına kimin ne zaman karar verdiği önemli değil. Bu tür füzeleri ülkemize karşı kullanma girişimleri daha önce de oldu. Düşmanın elinde ne kadar füze bulunduğu da önemli değil." ifadelerini kullandı.

biden1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce "Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceği" yönünde açıklama yaptığını anımsatan Medvedev, şunları kaydetti:

savaş

"BU 3. DÜNYA SAVAŞI OLUR"

"Önemli olan, Başkanımızın söyledikleri. Bunun sonucunda nükleer caydırıcılık doktrininin yeni versiyonu onaylandı. NATO’ya ait füzelerin bu şekilde kullanılması, ittifak ülkelerinin Rusya’ya karşı saldırısı olarak nitelendirilebilir. Bu durumda Kiev’e ve nerede olursa olsun NATO unsurlarına kitle imha silahlarıyla misilleme yapma hakkı doğuyor. Bu da 3. Dünya Savaşı olur."

Medvedev, ABD'de Joe Biden yönetiminin gerginliği bilinçli olarak artırdığını ve bununla Başkan seçilen Donald Trump ekibinin uğraşmak zorunda kalacağını belirterek, "Belki de yaşlı Biden insanlığın önemli bir kısmını yanına alarak zarif bir şekilde ölmeye karar verdi." ifadesini kullandı.

putin

PUTİN 'NÜKLEER SİLAHLA YANIT' DOKTRİNİNİ ONAYLADI

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.

pes

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin de bugün, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.

UKRAYNA ABD FÜZELERİYLE RUSYA'YI VURDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Bryansk bölgesindeki bir unsura 6 balistik füze fırlattığı belirtildi.

Füzelerin, S-400 ve "Pantsir" hava savunma füze sistemleriyle engellendiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda Amerikan yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleri kullanıldı. Bunlardan 5'i düşürüldü, 1'i hasar gördü. Bunun parçaları, Bryansk bölgesindeki bir askeri tesisin teknik bölgesine düştü ve yangın çıktı. Yangın söndürüldü. Can kaybı ve hasar yok."

bist

UKRAYNA'NIN FÜZESİ BORSAYI VURDU

Ukrayna yönetiminin ABD'den onay aldıktan sonra Rus topraklarına ilk ATACMS saldırısı gerçekleştirdiği iddialarının ardından piyasalar düşüş yaşadı. Buna göre, BIST 100 endeksi yüzde 1,2 değer kaybederek 9 bin 280 puana gerilerken; BIST Banka endeksi ise yüzde 1,9 düştü ve bin 920'ye indi.

Putin imzayı attı! Nükleer hamle, resmen onaylandı… Putin imzayı attı! Nükleer hamle, resmen onaylandı…
Ukrayna'nın Rusya'ya füze attığına ilişkin haberler borsayı sarstı! Ukrayna'nın Rusya'ya füze attığına ilişkin haberler borsayı sarstı!

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna abd
En Çok Okunan Haberler
MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: "O rakam mümkün değil..."

MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: "O rakam mümkün değil..."

Türk Silahlı Kuvvetleri zorlu eğitimde!

Türk Silahlı Kuvvetleri zorlu eğitimde!

Ankara'dan asgari ücret için haber var!

Ankara'dan asgari ücret için haber var!

Masalarına bebek kıyafetleri koyup Bakan Memişoğlu'nu protesto ettiler! Bakan gülümseyince ortam gerildi, salonu terk ettiler

Masalarına bebek kıyafetleri koyup Bakan Memişoğlu'nu protesto ettiler! Bakan gülümseyince ortam gerildi, salonu terk ettiler

'Bu nasıl baba' dedirten caninin savunması da skandal

'Bu nasıl baba' dedirten caninin savunması da skandal

Geçen hafta ateş püskürmüştü! "Uygun zamanda rezil rüsva edeceğiz"

Geçen hafta ateş püskürmüştü! "Uygun zamanda rezil rüsva edeceğiz"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.