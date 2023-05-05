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Ukrayna'nın başkenti Kiev üzerinde uçan İHA vurularak düşürüldü!

05.05.2023 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik İHA saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev üzerinde uçan İHA güvenlik güçleri tarafından vurularak düşürüldü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev üzerinde uçan İHA vurularak düşürüldü!

Ukrayna'nın başkenti Kiev üzerinde tespit edilen İHA'nın ardında siren ve silah sesleri yükselirken, İHA güvenlik güçleri tarafından vurularak düşürüldü.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko yaptığı açıklamada, "Herkes sakin olsun. Hava savunma sistemlerimiz çalışıyor. İkinci bir uyarıya kadar herkes sığınaklarda kalsın." dedi.

"CAN KAYBI YOK"

Kiev üzerinde seyreden bir İHA'nın etkisiz hale getirildiğini aktaran Popko, "Kiev üzerinde insansız hava aracı tespit edildi. Hava savunma sistemleri tarafından bu araç düşürüldü. Can kaybı yok, konutların veya şehir altyapısının tahrip olduğuna dair bir bilgi yok." dedi.

İHA'nın vurularak düşürüldüğü anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. (İHA)

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Kiev Ukrayna İHA

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